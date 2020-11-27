Эксперимент с российской вакциной не помог: журналист Пивоваров заразился COVID-19
Российский журналист Алексей Пивоваров инфицировался коронавирусом. Курьезу ситуации добавляет то, что медийщик уже сделал прививку российской вакциной "Спутник V".
Сейчас журналист уже не уверен: медики дали ему вакцину или плацебо. Об этом Пивоваров написал на своей странице в твиттере.
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Поскольку уже много кто знает, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом. И да, два месяца назад я делал прививку от COVID-19,
– подчеркнул журналист.
Свое самочувствие Пивоваров назвал терпимым. Кроме того, медийщик предполагает, что вакцина могла просто не подействовать на него.
Кто такой Пивоваров
- Алексей Пивоваров – экс-менеджер холдинга "СТС Медиа".
- Занимал должность главного редактора и генерального продюсера телеканала RTVi.
- Имеет авторский канал на ютубе.
Что известно о российской вакцине от COVID-19
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Ее якобы уже протестировала одна из его дочерей.
- Однако вакцина пока не прошла III фазу клинических испытаний. Полноценные результаты испытаний II фазы до сих пор не обнародовали.
- Кроме того, уже несколько человек, которые вакцинировались "Спутником V", подхватили коронавирус.
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