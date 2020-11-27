Российский журналист Алексей Пивоваров инфицировался коронавирусом. Курьезу ситуации добавляет то, что медийщик уже сделал прививку российской вакциной "Спутник V".

Сейчас журналист уже не уверен: медики дали ему вакцину или плацебо. Об этом Пивоваров написал на своей странице в твиттере.

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Поскольку уже много кто знает, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом. И да, два месяца назад я делал прививку от COVID-19,

– подчеркнул журналист.

Свое самочувствие Пивоваров назвал терпимым. Кроме того, медийщик предполагает, что вакцина могла просто не подействовать на него.

Кто такой Пивоваров

Алексей Пивоваров – экс-менеджер холдинга "СТС Медиа".

Занимал должность главного редактора и генерального продюсера телеканала RTVi.

Имеет авторский канал на ютубе.

Что известно о российской вакцине от COVID-19