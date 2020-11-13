Донецкий журналист Станислав Асеев получил обещанную президентом Владимиром Зеленским квартиру. Его освободили из плена российских боевиков 29 декабря 2019 года.

Асеев первым делом планирует вывезти из оккупированного Донбасса маму. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

К слову Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков

"Я смогу наконец не оборачиваться каждый день с мыслями, не бросили ли ее в подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия: для моей семьи это действительно важно", – отметил журналист.

По его словам, люди, на которых была возложена реализация президентского слова о квартире еще в январе, мало что сделали. Однако благодаря прямому вмешательству Андрея Ермака и людей из Офиса Президента все решили фактически за месяц.

Что известно о Станиславе Асееве