Журналист ворвался в Zoom-совещания министров обороны ЕС: ему пригрозили полицией
Журналист нидерландского телеканала RTL Даниэль Верлаан смог попасть на закрытую видеоконференцию министров обороны ЕС. Он объяснил, что код конференции министров частично показала министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, поэтому ему оставалось лишь угадать несколько цифр.
Правда, министры обороны отнюдь не были рады увидеть журналиста на закрытом Zoom-совещании. Журналисту сразу же пригрозили полицией. Об этом сообщил сам Даниэль Верлаан в твиттере.
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Как журналист смог попасть на закрытое совещание
Даниэль Верлаан отметил, что министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд частично показала код конференции.
Я получил доступ к тайной онлайн-встрече между министрами обороны 27 стран ЕС. Министр Бейлевелд распространила фото встречи с частью пин-кода, который можно было угадать за несколько попыток,
– написал Даниэль.
Реакция министров обороны ЕС
Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель остановил конференцию и спросил Верлаана знает ли он, что подключился к закрытой видеоконференции. Журналист отрекомендовался министрам и добавил, что покинет встречу как можно скорее.
Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции нарушает закон, и посоветовал Варлаану "отключиться быстрее, чем приедет полиция".
Всего журналист пробыл на конференции министров несколько минут.
Что известно о сервисе Zoom
- Во времена пандемии коронавируса люди во всем мире перевели рабочие и личные встречи в онлайн-формат. Сейчас существует несколько площадок для этого, среди них китайский сервис для видеосвязи Zoom.
- Ранее эксперты по кибербезопасности неоднократно заявляли о сомнениях относительно безопасности сервиса. Так, в 2019 году у Zoom нашли уязвимость, которая позволяет получать доступ к вебкамерам пользователей.
- Apple была вынуждена удалить программное обеспечение Zoom с Mac.
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