Журналист нидерландского телеканала RTL Даниэль Верлаан смог попасть на закрытую видеоконференцию министров обороны ЕС. Он объяснил, что код конференции министров частично показала министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, поэтому ему оставалось лишь угадать несколько цифр.

Правда, министры обороны отнюдь не были рады увидеть журналиста на закрытом Zoom-совещании. Журналисту сразу же пригрозили полицией. Об этом сообщил сам Даниэль Верлаан в твиттере.

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Как журналист смог попасть на закрытое совещание

Даниэль Верлаан отметил, что министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд частично показала код конференции.

Я получил доступ к тайной онлайн-встрече между министрами обороны 27 стран ЕС. Министр Бейлевелд распространила фото встречи с частью пин-кода, который можно было угадать за несколько попыток,

– написал Даниэль.

Реакция министров обороны ЕС

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель остановил конференцию и спросил Верлаана знает ли он, что подключился к закрытой видеоконференции. Журналист отрекомендовался министрам и добавил, что покинет встречу как можно скорее.

Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции нарушает закон, и посоветовал Варлаану "отключиться быстрее, чем приедет полиция".

Всего журналист пробыл на конференции министров несколько минут.

nieuws: ik kreeg toegang tot een geheim online overleg tussen de Europese ministers van Defensie van de 27 landen.



Minister Bijleveld deelde een foto van de meeting met een deel van de pincode, die met een paar pogingen kon worden geraden.https://t.co/sSOOMWPIHK pic.twitter.com/NLO3SpBsPb — Daniël Verlaan (@danielverlaan) November 20, 2020

Что известно о сервисе Zoom