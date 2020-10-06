Спикер Дмитрий Разумков упростил доступ в помещение Верховной Рады представителям средств массовой информации. Однако накануне народные избранники остановили заседания на месяц из-за COVID-19.

О смягчении доступа к ВР для журналистов сообщили на официальной странице правительства в фейсбуке. Там рассказали, что теперь будут пускать в здание больше людей.

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Следовательно, теперь в административном здании Верховной Рады могут находиться представители медиа в таком количестве:

до 120 человек в пресс-центре на 3-м этаже;

до 30 человек в ложе прессы балкона зала заседаний.

Кроме того, от телевизионных каналов может быть не более 2 съемочных групп, то есть 4 человека.

А от информационных агентств – до 2 человек. От всех других изданий – по 1 человеку.

Также в сообщении отметили, что в здание можно зайти через первый подъезд по очереди. Должна быть в наличии постоянная карточка аккредитации. А также разовые дополнительные пропуска, которые будут выдавать на входе в здание. Их надо вернуть на выходе после окончания рабочего дня.

Операторов и фотокорреспондентов будут допускать в ложу прессы также соблюдая очередь.

Внимание! Предыдущие дополнительные карты недействительны.

Карантин в Раде: главное

Рада ушла на карантин на месяц из-за вспышки COVID-19 среди нардепов 30 сентября 2020 года. Депутаты должны заседать в сессионном зале только 20 октября, остальные дни – в комитетах.

Однако еще в начале карантина Разумков ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и их помощников.

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