Основной автор статьи о Гантере Байдене, репортер Брюс Голдинг – отказался подписываться ее своим именем из-за сомнений относительно надежности материала. В то же время еще один журналист New York Post отказался от предложения редакторов.

Одна из соавторов статьи, которая якобы доказывает связь кандидата в президенты США Джо Байдена с украинскими бизнесменами, лишь после публикации узнала, что ее назначили автором. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в издании.

Согласно информации издания, журналисты газеты New York Post, которые указаны как авторы материала – не имели значительной роли в ее написании. Многие сотрудники газеты также выражали обеспокоенность относительно надежности соответствующих источников статьи.

О чем шла речь в статье

В материале New York Post от 14 октября утверждалось, что сын Байдена знакомил своего отца с бизнесменами из Украины, в частности с Вадимом Пожарским. Статью написали на основе копий электронных писем, которые якобы получили с ноутбука, который оставил Гантер Байден.

В статье называли 2 источника, которые ранее работали с президентом США Дональдом Трампом:

бывшего советника Стива Бэннона, который якобы сообщил о жестком диске,

бывшего адвоката Руди Джулиани, который, как утверждали, 11 октября передал "копии" с жесткого диска.

Джулиани сообщил The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания "попытались бы опровергнуть их еще до того, как опубликуют".

Справка. Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post для проверки на достоверность.