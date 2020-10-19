Журналисты отказались от авторства статьи о сыне Байдена, – СМИ
Основной автор статьи о Гантере Байдене, репортер Брюс Голдинг – отказался подписываться ее своим именем из-за сомнений относительно надежности материала. В то же время еще один журналист New York Post отказался от предложения редакторов.
Одна из соавторов статьи, которая якобы доказывает связь кандидата в президенты США Джо Байдена с украинскими бизнесменами, лишь после публикации узнала, что ее назначили автором. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в издании.
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Согласно информации издания, журналисты газеты New York Post, которые указаны как авторы материала – не имели значительной роли в ее написании. Многие сотрудники газеты также выражали обеспокоенность относительно надежности соответствующих источников статьи.
О чем шла речь в статье
В материале New York Post от 14 октября утверждалось, что сын Байдена знакомил своего отца с бизнесменами из Украины, в частности с Вадимом Пожарским. Статью написали на основе копий электронных писем, которые якобы получили с ноутбука, который оставил Гантер Байден.
В статье называли 2 источника, которые ранее работали с президентом США Дональдом Трампом:
- бывшего советника Стива Бэннона, который якобы сообщил о жестком диске,
- бывшего адвоката Руди Джулиани, который, как утверждали, 11 октября передал "копии" с жесткого диска.
Джулиани сообщил The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания "попытались бы опровергнуть их еще до того, как опубликуют".