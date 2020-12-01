Журналисты показали самые дорогие дворцы, которые расположены в Козине Киевской области. Дома принадлежат пятому президенту Петру Порошенко, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и другим известным политикам.

Дома окружены охраной и камерами наблюдения. Некоторые из них имеют даже свой собственный выход на пляж. Об этом сообщают "Гроші".

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Журналисты утверждают, что огромный дом на берегу Днепра принадлежит Порошенко. Также, по информации СМИ, не одним гектаром земли в Козине владеют Тимошенко, экс-президент Виктор Ющенко и другие политики.

Сколько стоят дома в Козине

В Козине есть особняки стоимостью 5 – 10 миллионов долларов. В 2014 году в Конча-Заспе рядом цена домов достигала даже 20 миллионов долларов.

Эксперт по недвижимости Роман Герасимчук объясняет, что в основном такие дома покупают бизнесмены, люди, приближенные к государственному аппарату.

Эти объекты не выгодны, в первую очередь, для самих брокеров. Слишком долго приходится над ними работать,

– подчеркнул Герасимчук.

Смотрите видео, на котором журналисты показывают элитную недвижимость политиков: