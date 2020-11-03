Семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества. Кроме имения в Крыму, они имеют 4-комнатную квартиру в ЖК "Новопечерские липки" в столице и большое имение с бассейном возле Киева.

После того, как в мае 2013 года Тупицкого перевели в Киев и назначили судьей КСУ, в сентябре того же года его семья приобрела квартиру площадью более 216 квадратных метров. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", проект "Радио Свободы "и телеканала "UA:Перший".

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Квартира за 600 тысяч долларов

Соответствующая квартира расположена в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве. Впоследствии семья докупила там еще 2 машиноместа. Средняя стоимость квадратного метра в ЖК по состоянию на 2013 год составляла 2900 долларов, то есть Квартира такой площадью стоила более 600 тысяч долларов.

Согласно выписке из Госреестра вещных прав на недвижимость – имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую, которой во время покупки недвижимости в "Новопечерских липках", было 73 года. Уже с 2019 года Тупицкий начал декларировать, что сам живет в соответствующих апартаментах.

Имение под Киевом

Также по данным "Схем", у семьи главы КСУ есть особняк с бассейном под Киевом в Василькове площадью более 211 квадратных метров и земельные участки общей площадью свыше 23 сотки. Согласно информации журналистов, их приобрели в августе 2018 года и оформили на тещу Тупицкого – Ларису Колпаченко.

У семьи главы КСУ есть имение с бассейном / Фото "Схем"

Однако сам судья внес в декларацию лишь оформленные на себя 7,5 соток земли в Василькове. Журналисты отметили, что длительное время теща Тупицкого работала в аптеке в Донецке. ​ Источники "Схем" сообщили, что территорией, на которой есть большое имение, несколько дополнительных сооружений, бассейн и небольшой пруд – регулярно пользуется и сам Тупицкий.

Судья внес в декларацию только оформленные на себя 7,5 соток земли / Фото "Схемы"

Что известно об имуществе Тупицкого в Крыму

Журналисты "Схем" обнародовали расследование о том, что глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 году купил в оккупированном Крыму земельный участок по российскому законодательству.

Однако в своей декларации судья не указал информацию о соответствующей покупке.

Впоследствии Тупицкий пояснил, что не знает, как внести в декларацию земельный участок в Крыму. Он отметил, что "если бы он задекларировал землю, его дом на полуострове могли бы снести".

Справка. 27 октября "Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий относительно его имущества. В пресс-службе конституционно суда заявили, что все сведения об имуществе, которое есть во владении и пользовании Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации.