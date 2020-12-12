В Иране осудили 19-летнюю инстаграм-звезду Сахар Табар на 10 лет тюрьмы. Девушка прославилась своей необычной внешностью, которая напоминает зомби-версию Анджелины Джоли,

Фатиму Хишванд (настоящее имя блогера) обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Такую информацию иранской журналистке Масих Алинеджад подтвердил адвокат девушки, об этом сообщает Daily Mail.

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Из-за этого журналистка записала видеообращение к актрисе Анджелине Джоли, где просит ее помощи в этом деле.

"Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужна ваша поддержка", – отметила Масих Алинеджад.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76 — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020

Что известно о Сахар Табар