Жуткого двойника Анджелины Джоли заключили в тюрьму на 10 лет: причина
В Иране осудили 19-летнюю инстаграм-звезду Сахар Табар на 10 лет тюрьмы. Девушка прославилась своей необычной внешностью, которая напоминает зомби-версию Анджелины Джоли,
Фатиму Хишванд (настоящее имя блогера) обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Такую информацию иранской журналистке Масих Алинеджад подтвердил адвокат девушки, об этом сообщает Daily Mail.
К слову Двойник Анджелины Джоли объяснила свою жуткую внешность
Из-за этого журналистка записала видеообращение к актрисе Анджелине Джоли, где просит ее помощи в этом деле.
"Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужна ваша поддержка", – отметила Масих Алинеджад.
Что известно о Сахар Табар
- Девушка стала известной из-за своей якобы жажды стать похожей на популярную актрису Анджелину Джоли. Были слухи, что Сахар сделала более 50 пластических операций.
- Однако блогер отрицала это и настаивала, что такую внешность получала благодаря макияжу и фотошопу. Она хотела воссоздать образ героини анимационного фильма "Труп невесты".
- Ее задержали весной 2019 года, однако, отпустили, потому что у нее диагностировали COVID-19.
- У Сахар Табар якобы было психическое расстройство, поэтому адвокаты просили отпустить ее под залог, но им отказали.
- Инстаграм-страницу девушки уже удалили.
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