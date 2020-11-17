Погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель. Кроме этого, синоптики предполагают, что зима в этом году не будет такой теплой, как прошлая.

Зима начнется с плюсовой температуры. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань. Однако через несколько недель Украину накроют морозы.

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Декабрь

В начале декабря средняя температура составит +4...+5 градусов. Правда, возможны также и морозы. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-13 градусов.

Снег с дождем прогнозируют с 6 декабря. О частых осадках предупреждают в период с 15 по 19 декабря. Кстати, после Дня святого Николая до Нового года обещают морозы и днем и ночью, поэтому, возможно, снег немного полежит на улицах.

Правда, на новогодние праздники Украину охватит оттепель.

Заснеженные лавочки / Фото 24 канала

Январь

В начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля. До последнего дня Рождества обещают оттепель, а уже после 9 января будут начинаться морозы.

Кстати, на Рождество осадков не прогнозируют, однако снег будет падать перед ним.

На новогодние праздники прогнозируют оттепель / Фото 24 канала

Февраль

В феврале также будет морозная погода. Однако более детального прогноза пока синоптики не дают.

Что говорят в "Укргидрометцентре"

По информации синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, среднемесячная температура зимой будет немного отклоняться от общей нормы. Это значит, что могут быть как морозы, так и тепло.

Однако Голеня отметила, что расчеты климатических моделей не указывают, что зима будет такой же теплой, как и в прошлом году.



Снег в парке / Фото 24 канала