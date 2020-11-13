Зима 2020–2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной. Кроме этого, в этот период сохранится засушливая погода.

В Украине, как и в 2019 году, будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые принесут теплую и сухую воздушную массу. Такой прогноз дала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "Апострофу".

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Какая причина

На климат в Европе влияют Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Сейчас они имеют очень высокую температуру. А это влияет на атмосферные процессы, что приведет к увеличению меридиональности процессов.

Юго-Восточную Европу, в частности Украину, ждет более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии.

Какой будет температура воздуха

Однако вряд ли зима 2020–2021 будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса.

Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Так, где-то на 60% будет преобладать теплая погода выше нормы. Но некоторое количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть,

– сказала Балабух.

Кроме этого, в большинстве областей Украины возможна засуха. Однако в отдельных регионах осадки, вероятно, выпадут в достаточном количестве.