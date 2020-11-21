В патрульной полиции заговорили о том, чтобы обязать украинцев менять летние шины на автомобилях на зимние на законодательном уровне. Эксперты объясняют, повлияет ли инициатива на количество ДТП.

Сайт 24 канала рассказывает, нужна ли такая инициатива и как она повлияет на количество ДТП.

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В каких странах водители обязаны переобувать авто на зиму

За десять месяцев 2020 года в Украине произошло 135 626 ДТП. За аналогичный период в прошлом году было 129 815 аварий. Впрочем, уже начинает холодать, выпадает первый снег, а на дорогах появляется гололед. Многие водители не спешат переобувать свои авто и даже по льду и снегу ездят на летней резине.

Алексей Билошицкий, заместитель главы Департамента патрульной полиции, написал на своей странице в Facebook о том, что большинство водителей осознают важность сезонной замены шин. В то же время те, кто игнорирует эту необходимость имеют больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда проходят так как хотелось бы, особенно, когда снег и гололед.

К сожалению, до сих пор в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными, – написал Билошицкий.

Он добавил, что нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП.

На карте, которая была добавлена ​​к посту, видно, что зимние шины не обязательны также в Польше, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Португалии, Венгрии, Бельгии и др. Правда, в большинстве из этих стран климат значительно отличается от украинского, а зимы там не такие холодные.

Обязательное использование зимних шин при соответствующих погодных условиях в Румынии, Германии, Чехии, Австрии, Словакии, Сербии, Швеции и т.д.

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Что говорят эксперты о новой инициативе

Мнения экспертов по этому поводу расходятся. Некоторые считают, что вопрос сезонной замены шин в Украине необходимо урегулировать на законодательном уровне, другие уверены, что это нецелесообразно.

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры", отметила, что основная проблема летней резины в том, что ее состав уже при температуре +5...+7 градусов по Цельсию не работает должным образом. Это касается эластичности и свойств, имеющих значение для длины тормозного пути и устойчивости транспортного средства на дороге. Зимняя резина имеет другую консистенцию и сохраняет эластичность при низких температурах.

Анализ законодательства стран-членов Европейского Союза позволяет сделать вывод о том, что почти везде сезонная замена шин является обязательной. Разница лишь в сроках такой замены. Так, в Латвии и Эстонии водители обязаны использовать зимние шины с 01 декабря по 01 марта. В Литве с 10 ноября по 31 марта. Италия требует использовать зимние шины с 15 ноября по 15 апреля а в горных регионах с 15 октября), – объяснила Семенова.

Она добавляет, что в Германии действует правило "die O-bis-O-Regel": с октября до Пасхи (Ostern). При этом штрафы за поездку на летных шинах стартуют от 60 евро. Штраф за ДТП зимой при использовании летней резины составляет 120 евро.

Дмитрий Моргун, адвокат, управляющий партнер ANTEVERIS law firm, говорит, что в такой инициативе есть смысл. Водитель отвечает за техническое состояние своего авто, но с наступлением холодов не все переобулись, а виновников ДТП притягивают за ответственность только 124 КУоАП (ДТП), и ссылки на отсутствие зимней резины только обстоятельство в протоколе, а не зафиксированное правонарушение.

Если будут изменения в законодательстве относительно срока перевода ТС на зимнюю резину, уверен что статистика ДТП снизится по причине отсутствия зимней резины. Здесь правда же вопрос к законодателям каким образом будет изложена диспозиция статьи – будет ли привязка на определенную дату, позже которой будет считаться нарушение закона или с наступлением определенных метеорологических условий, – рассуждает Моргун.

Вадим Володарский, адвокат АО "Кредо", считает, что внедрение обязательной замены резины является ненужным и таким, что не решит проблем с аварийностью. Он говорит, что это невозможно привязать это к календарю. Ведь можно вспомнить прошлую зиму, когда почти не было дорожных условий, характерных для зимы (мороза, гололеда, снега и т.д.), для которых предназначена зимняя резина.

Есть так называемые всесезонные шины, для внедорожников используется так называемая грязе-снеговая резина (маркировка M+S). Непонятно, куда ее относить по такой классификации, но возможны злоупотребления со стороны полиции. Само по себе внедрение обязательной замены резины не приведет к существенному изменению ситуации с аварийностью, а вот конфликты водителей с полицией будет порождать обязательно, – говорит Володарский.