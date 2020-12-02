Зимний рацион: чем заменить свежие овощи и фрукты
Украинские хозяйки имеют сотни рецептов хранения свежих овощей. В зимнее время года консервация не только обогащает организм витаминами, но и спасает кошельки, ведь цены на тепличные продукты растут чуть ли не вдвое.
В то же время журналисты узнали об особом способе заготовления овощей на зиму. О том, как сделать зимний рацион полезным и вкусным – в сюжете 24 канала.
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Винничанка Наталья Рубан рассказала о квашении овощей по особому семейному рецепту, которому научила мама. Она отметила, что сначала нужно развести маринад с соответствующим содержанием соли, после чего состоится кисломолочное брожение, в процессе которого выделяется молочная кислота – через неделю квашеныя овощи будут готовы.
От закруток с добавлением уксуса женщина отказалась. Она убеждена, что только путем брожения и выделения молочной кислоты овощи сохраняют витамины.
Винничанка Наталья Рубан рассказала о квашении овощей / Фото taste.com
Советы диетолога
Пользу квашеных овощей подтвердила и диетолог. По ее словам, пастеризованные продукты нужно заменить замороженными или солеными. В то же время врач отметила, что в зимний период стоит добавить в свой рацион:
- картофель,
- свеклу,
- морковь,
- белокочанную капусту,
- репчатый лук.
Лучший способ заготовить овощи или фрукты – это экстренное замораживание. Чем меньше период между тем как сорвали и заморозили, например ягоду, тем лучше. Оптимальным считается срок в течение 2 часов,
– рассказала диетолог Вита Багрий.
Медики посоветовали, что для поддержания иммунитета зимой действительно стоит больше времени проводить на улице, заниматься спортом, а главное сбалансировано питаться. Пастеризованные овощи и фрукты лучше сменить на сезонные зимние – хурму, мандарины и гранат.
Пастеризованные фрукты лучше сменить на сезонные зимние / Фото Unsplash
Почему не хотят покупать овощи из теплиц
О секретах бодрости в зимний период рассказали и жители города. Для того, чтобы чувствовать себя в тонусе, они пьют много горячего, проводят время на свежем воздухе и принимают много фруктов.
Некоторые жители города не покупают овощи из теплиц именно из-за их цены. Также жители Винницы отметили, что предпочитают мороженые овощи, поскольку считают, что такие овощи сохраняют витамины.
Чем заменить свежие овощи и фрукты зимой: смотрите видео 24 канала
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