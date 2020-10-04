Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что еще зимой 2020 года ситуация с коронавирусом может существенно осложниться. Правда, по его убеждению, весной 2021 года она улучшится.

Заявление Джонсона об ухудшении коронавирусной ситуации

Соответствующие слова британский премьер произнес в комментарии BBC. Как подчеркнул он, путь распространения вируса будет продолжать быть ухабистым до Рождества, и это может продолжаться и после него.

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Если же вы поговорите с учеными, они все практически единодушны в том, что к весне все будет радикально по-другому, и мы будем в другом мире. Это нормальный цикл такой пандемии, как эта,

– заметил политик.

Текущая ситуация с коронавирусом в Британии

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 4 октября количество инфицированных коронавирусом здесь составляет 482 тысячи 654 человек.

42 тысячи 407 человек умерли от вызванных вирусом заболеваний.

3 октября в стране зафиксировали рекордное за все время количество случаев заражения за сутки – 12 тысяч 872 против 6 тысяч 968, которые выявили 2 числа.

После начала пандемии в мире Британия долгое время была среди лидеров по числу выявленных случаев.

Сегодня же Соединенное Королевство входит в 20 стран по этому показателю. Также оно до сих пор находится в пятерке тех, где больше всего умерло людей вследствие недуга.

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