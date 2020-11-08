Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посоветовал политику признать свое поражение на выборах. Однако официального заявления Кушнера в сети нет.

Кушнер якобы выступил с таким предложением после того, как СМИ начали сообщать о победе демократа Джо Байдена. Об этом информирует CNN, ссылаясь на 2 собственных источника.

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Правда, пока неизвестно, как на предложение отреагировал Трамп.

Заметим, советники Белого Дома призвали Трампа еще раньше готовиться к поражению. Однако после объявления предварительных результатов Трамп убеждал, что не успокоится, пока не получит честного подсчета голосов. Кроме того, президент подчеркивал, что Байден якобы "фальшиво признал себя победителем" и "выборы еще далеко не закончились".

Кто такой Джаред Кушнер?

Кушнер с 2017 года является старшим советником Трампа. Помимо политики, Кушнер занимается бизнесом. Имеет в собственности девелоперскую компанию, которая перешла ему в собственность от отца.



В 2009 году Кушнер женился на Иванке Трамп. Пара имеет 3 детей.

Выборы в США: последние новости

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Перед тем около 100 миллионов американцев проголосовали по почте из-за пандемии коронавируса.

По предварительным результатам, Байден одержал окончательную победу. Демократ получил от 273 до 290 голосов выборщиков, Трамп – 213 – 214.

Международное сообщество уже поздравило Байдена с победой. Украинские политики тоже присоединились к поздравлениям.

При этом Трамп утверждал о фальсификации выборов и заявлял, что будет обращаться в суд.



Предварительные результаты президентских выборов США / инфографика 24 канала