Расследование совершенных в Кагарлицком отделении полиции преступлений могут завершить в октябре. Необходимые экспертизы уже провели, четыре человека получили сообщение о подозрении.

О состоянии расследования резонансного дела о пытках в Кагарлицком отделении полиции рассказал в эфире одного из телеканалов 21 октября первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, пишет 24 канал. Он также объяснил, почему следствие длилось так долго.

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По словам Бабикова, дело в таком состоянии:

Следователи планируют завершить расследование уже в октябре 2020 года.

Сообщение о подозрении получили четверо человек.

Все экспертизы уже провели .

Долго же расследовали (с мая), ибо:

Выявляли новые эпизоды. Дело об изнасиловании женщины в полиции Кагарлыка получило огласку – и п оявились другие пострадавшие, которые обращались к ГБР.

А еще и обнаружили новые вещественные доказательства (противогаз, специальные орудия и так далее), по которым также нужно было провести генетические экспертизы .

В итоге надо было дать оценку и деятельности руководителя подразделения, что также "требовало дополнительного сбора доказательств ".

Изнасилование в Кагарлыке: что следует помнить

В мае 2020 года двух правоохранителей из Кагарлыка Киевской области (35-летнего руководителя криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперативника Сергея Сулиму) задержали по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины.

В июле объявили подозрение еще двум стражам порядка. Весь личный состав отдела полиции Кагарлыка вывели из штата, каждый из них должен был пройти переаттестацию. 10 работников вскоре уволили .

Следствие установило, что полицейские Кагарлицкого участка к разным людям применяли издевательства, избиения, возили людей в багажнике автомобиля, использовали пытки электрическим током.