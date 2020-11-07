В Белом доме начались разговоры о поражении действующего президента Дональда Трампа на недавних выборах. В частности, советники главы Белого дома убеждают его готовиться к такому сценарию.

В Белом доме уже готовятся к поражению Трампа

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники, в течение последних двух дней советники обсуждали с Трампом перспективу поражения. Также они подчеркивали, как действующему президенту следует отреагировать на такие итоги выборов.

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Близкое окружение Трампа и источники в Республиканской партии настаивают: если победителем президентских выборов будет объявлен Джо Байден, то Трампу нужно публично выступить с заявлением о мирной передаче власти.

Правда, высокопоставленный источник в избирательной кампании республиканца заявил, что в случае проигрыша Трамп не будет выступать с традиционной речью о своем поражении на выборах и поздравлять своего соперника с победой.

По их словам, даже если Трамп проиграет, он продолжит безосновательно заявлять, что его победу на выборах украли.

Согласно данным ресурса, окружение Трампа разделилось на два основных лагеря.

Одна группа, возглавляемая президентом и его семьей, все еще считает, что у него есть шанс победить и что он должен продолжать бороться.



Вторая группа советников и республиканских чиновников, более многочисленная, считает, что победа почти ускользнула из его рук.

Тем не менее, даже те, кто теперь считает, что победа Байдена решена, испытывают трудности с тем, как сообщить эту новость Трампу, добавляет издание.

Они знают, что он проиграл, но, похоже, никто не хочет сказать королю Лиру или сумасшедшему королю Георгу, что они потеряли империю,

– сказал один из республиканцев на условиях анонимности.

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