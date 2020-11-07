"Знают, но боятся сказать об этом сумасшедшему королю": Белый дом готовит Трампа к поражению
В Белом доме начались разговоры о поражении действующего президента Дональда Трампа на недавних выборах. В частности, советники главы Белого дома убеждают его готовиться к такому сценарию.
В Белом доме уже готовятся к поражению Трампа
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники, в течение последних двух дней советники обсуждали с Трампом перспективу поражения. Также они подчеркивали, как действующему президенту следует отреагировать на такие итоги выборов.
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Близкое окружение Трампа и источники в Республиканской партии настаивают: если победителем президентских выборов будет объявлен Джо Байден, то Трампу нужно публично выступить с заявлением о мирной передаче власти.
Правда, высокопоставленный источник в избирательной кампании республиканца заявил, что в случае проигрыша Трамп не будет выступать с традиционной речью о своем поражении на выборах и поздравлять своего соперника с победой.
По их словам, даже если Трамп проиграет, он продолжит безосновательно заявлять, что его победу на выборах украли.
Согласно данным ресурса, окружение Трампа разделилось на два основных лагеря.
- Одна группа, возглавляемая президентом и его семьей, все еще считает, что у него есть шанс победить и что он должен продолжать бороться.
- Вторая группа советников и республиканских чиновников, более многочисленная, считает, что победа почти ускользнула из его рук.
Тем не менее, даже те, кто теперь считает, что победа Байдена решена, испытывают трудности с тем, как сообщить эту новость Трампу, добавляет издание.
Они знают, что он проиграл, но, похоже, никто не хочет сказать королю Лиру или сумасшедшему королю Георгу, что они потеряли империю,
– сказал один из республиканцев на условиях анонимности.
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Выборы президента США 2020: что стоит знать
- 3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
- Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов.
- Во время избирательной кампании Байден обвинял Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждал, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Уже после первых результатов голосования Байден заявлял, что его победа неизбежна. Меджу тем Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов.
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