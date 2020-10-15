Новый законопроект о номерных знаках для транспортных средств принесет более миллиарда гривен дохода его сторонникам. Покрывать эту гигантскую сумму придется владельцам авто.

Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правил выдачи номерных знаков для транспортных средств. Проектом закона предлагается передать изготовления номерных знаков субъектам хозяйствования. Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые, отправляют их в территориальные сервисных центров. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздкая и экономически невыгодна.

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Что означает этот законопроект для потребителя? То, что цены на номерные знаки значительно вырастут. Все тендерные закупки являются предметом контроля Антимонопольного комитета Украины. При введении нового закона контрольная деятельность АМКУ автоматически прекратится. И государство фактически устраняется от контроля за ценами на автомобильные номера.

Если через тендеры ГСЦ закупает автознаки по 108.60 гривен, то после одобрения законопроекта парламентом цена на них по мнению экспертов рынка будет составлять около 600 гривен.

Все это очень похоже на очередную попытку монополизировать рынок, который в Украине составляет более 450 миллионов гривен ежегодно (потребность рынка 2,3-2,5 миллионов номерных знаков в год). А при цене номерного знака в 600 гривен будет составлять до 1,5 миллиарда гривен. То есть, законопроект приносит более миллиарда гривен дохода его сторонникам. Покрывать этот миллиард придется владельцам авто.

Благодаря системе Прозоро конечный потребитель – автовладельцы – имели возможность покупать номерные знаки по оптимальной цене, – утверждает эксперт рынка, директор предприятия "Завод "Динамо-Силейр" Татьяна Селихова. – Крупные производители работали по-белому, исходя из имеющихся тендерных договоров. Этот же законопроект фактически вводит рынок в тень. Не удивлюсь, если вскоре сервисные центры через доверенных людей будут продавать " франшизы" на производство номерных знаков, что напрямую повлияет на их стоимость.

Селихова считает, что подорожание номерных знаков до 600 гривен – реалистичный прогноз.

"Сейчас через инструментарий законопроекта под благовидным предлогом придумываются новые схемы монополизации рынка. Причастным к этому законопроекту чиновникам я бы посоветовала трудотерапию – это лучшее лекарство от нереальных фантазий", – резюмирует эксперт.

Автор: Максим Розенко