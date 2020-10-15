Издание The New York Post со ссылкой на неверифицированную электронную почту обнародовало информацию о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена представил своего отца должностному лицу украинской компании Burisma. Спикер Байдена сразу же опроверг эту информацию. А Фейсбук и Твиттер ограничили распространение статьи после запуска процедуры фактчекинга.

Что говорят у Байдена о его знакомстве с представителями Burisma

Пресс-секретарь кандидата ту президенты США Эндрю Бейтс напомнил, что расследования журналистов и двух комитетов в Сенате пришли к выводу, что Байден ничего не нарушал. Об этом пишет "Радио Свобода".

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Более того, мы пересмотрели официальные расписания Джо Байдена. Никаких встреч, о которых пишет New York Post, никогда не проходило,

– отметил Бейтс.

Кроме того, Джо Байден ранее несколько раз заявлял, что никогда не общался со своим сыном о его делах в Украине.

О каких письмах идет речь в публикации издания

Издание ссылается на электронное письмо чиновника Burisma Вадима Пожарского к сыну бывшего вицепрезидента Гантера Байдена. К слову, он работал в совете директоров компании, не имея опыта работы в газовом секторе.

В письме, датированном апрелем 2015 года, Пожарский упоминает о своей встрече с Джо Байденом.

Дорогой Гантер, спасибо за приглашение в округ Колумбия и предоставленную возможность встретиться с вашим отцом и провести какое-то время вместе. Это честь и удовольствие,

– говорится в нем.

В другом письме, уже с мая 2014 года, Пожарский спрашивает у Гантера Байдена: "как вы можете использовать свое влияние (в пользу Burisma – 24 канал)".

Комментарии Трампа

Сети Фейсбук и Твиттер ограничили распространение статьи после запуска процедуры фактчекинга. Трамп раскритиковал их за это. Действующий американский президент назвал переписку "дымящимся пистолетом". А пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани написала, что "цензура должна быть осуждена".

Кроме того, Трамп неоднократно обвинял Байдена в давлении на украинские власти во время его работы на посту вице-президента. В частности, ради увольнения генпрокурора Виктора Шокина, чтобы заблокировать расследование в отношении Burisma.

Что известно о вероятном источнике писем

Издание пишет, что письма поступили от владельца магазина ремонта компьютеров в Делавэре. Он вроде бы убеждает, что клиент оставил устройство в апреле 2019 года и не забрал его.

Мужчина добавляет, что не может идентифицировать клиента как Гантера Байдена. Однако на ноутбуке была наклейка Фонда Бо Байдена, который был братом Гантера Байдена.

Предприниматель проинформировал власти о компьютере. В декабре 2019 года устройство якобы забрали представители Федерального бюро расследований.

По информации журналистов, владелец магазина смог сделать копии данных и передал их екс-мєру Нью-Йорка Руди Джулиани. А он является персональным адвокатом Трампа.

В статье не сообщается, когда Джулиани получил жесткий диск. В 2019 году адвокат неоднократно общался с украинскими должностными лицами о Burisma.

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Детали расследования против Трампа из-за давления на Зеленского

В сентябре 2019 года в США начали расследование в отношении Трампа из-за вероятного давления на Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Американский лидер якобы хотел, чтобы в Украине начали расследование в отношении Байдена из-за ситуации с Burisma.

19 декабря 2019 года Палата представителей объявила Трампу импичмент. Однако Сенат США не поддержал импичмент.