В зоне Чернобыльской АЭС задержали 3 человек с металлоискателем и пистолетом
Вблизи Чернобыльской атомной электростанции правоохранители задержали 3 киевлян – 2 мужчин и 1 женщину. В зону экстремального туризма нарушители проникли незаконно.
Правоохранители составили на нарушителей админпротокол за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Об этом Министерство внутренних дел сообщило в телеграме.
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Детали инцидента
- Жители столицы имели с собой металлоискатели и лопаты.
- Кроме того, у одного из мужчин правоохранители обнаружили травматический 9-миллиметровый пистолет марки ПМ-Т и три магазина, снаряженные патронами к нему.
- Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было.
- До выяснения всех обстоятельств полицейские изъяли у нарушителя оружие и боеприпасы.
В зоне Чернобыльской АЭС задержали 3 нарушителей / Фото МВД
Заметим, недавно министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что уже через 50 – 60 лет радиоактивность элементов и конструкций в Чернобыле значительно снизится.
Люди смогут жить в 30-километровой зоне отчуждения без каких-либо ограничений. Однако 10-километровая зона останется непригодной для жизни навсегда.
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