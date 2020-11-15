Вблизи Чернобыльской атомной электростанции правоохранители задержали 3 киевлян – 2 мужчин и 1 женщину. В зону экстремального туризма нарушители проникли незаконно.

Правоохранители составили на нарушителей админпротокол за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Об этом Министерство внутренних дел сообщило в телеграме.

Интересно Радиационные аварии, о которых вы не знали: что годами скрывали в Советском Союзе

Детали инцидента

Жители столицы имели с собой металлоискатели и лопаты.

Кроме того, у одного из мужчин правоохранители обнаружили травматический 9-миллиметровый пистолет марки ПМ-Т и три магазина, снаряженные патронами к нему.

Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было.

До выяснения всех обстоятельств полицейские изъяли у нарушителя оружие и боеприпасы.



В зоне Чернобыльской АЭС задержали 3 нарушителей / Фото МВД

Заметим, недавно министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что уже через 50 – 60 лет радиоактивность элементов и конструкций в Чернобыле значительно снизится.

Люди смогут жить в 30-километровой зоне отчуждения без каких-либо ограничений. Однако 10-километровая зона останется непригодной для жизни навсегда.