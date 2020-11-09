В зоне проведения Операции Объединенных сил 10 ноября 2020 года возобновят работу все контрольные пункты въезда-выезда. В частности, через линию разграничения будут пропускать граждан и транспортные средства.

Важным условием при въезде на подконтрольную Украине территорию является соблюдение всех карантинных ограничений. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Там заявили, что всем гражданам будут измерять температуру. Также им нужно обязательно сохранять социальную дистанцию и носить защитные маски.

Справка. В течение 8 ноября 2020 года оккупанты в очередной раз нарушили договоренности, которых достигли по итогам заседания ТКГ. В частности, неспокойно было недалеко от населенного пункта Водяное. Подробнее об этом – читайте здесь.

Граждан и транспортные средства будут пропускать каждый день с 8:00 до 18:00. В сообщении штаба ООС указано, что на территории Донецкой области это будут делать через пункты:

"Гнутове";

"Новотроицкое";

"Марьинка"'

"Майорское".

На Луганщине – "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое". Для пропуска через КПВВ гражданам также нужно будет дать согласие на обязательную самоизоляцию или обсервацию.

Обратите внимание! Движение через КПВВ ограничивали из-за пандемии COVID-19. В частности, пункты пропуска закрывали с марта 2020 года. Также ограничения действовали и в сентябре этого года. Подробнее о ситуации в зоне ООС – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала