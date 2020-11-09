В зоне ООС возобновят работу всех КПВВ: что известно
В зоне проведения Операции Объединенных сил 10 ноября 2020 года возобновят работу все контрольные пункты въезда-выезда. В частности, через линию разграничения будут пропускать граждан и транспортные средства.
Важным условием при въезде на подконтрольную Украине территорию является соблюдение всех карантинных ограничений. Об этом сообщили в штабе ООС.
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Там заявили, что всем гражданам будут измерять температуру. Также им нужно обязательно сохранять социальную дистанцию и носить защитные маски.
Граждан и транспортные средства будут пропускать каждый день с 8:00 до 18:00. В сообщении штаба ООС указано, что на территории Донецкой области это будут делать через пункты:
- "Гнутове";
- "Новотроицкое";
- "Марьинка"'
- "Майорское".
На Луганщине – "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое". Для пропуска через КПВВ гражданам также нужно будет дать согласие на обязательную самоизоляцию или обсервацию.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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