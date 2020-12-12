Накопленные предыдущим руководством Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) долги могут привести к полной остановке его работы. Миллиардный долг перед "Запорожьеоблэнерго", приобретенный заводом за время руководства Владимира Сивака, ставленника Дмитрия Фирташа, грозит полностью остановить производство на предприятии.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер Сергей Сидоров. По его словам, для того, чтобы поддерживать нормальное состояние предприятия, Фонд госимущества инициировал включение ЗТМК в перечень объектов для приватизации, что позволит снять арест со счетов завода.

Как указывает блогер, одной из ключевых причин нынешнего состояния завода является хозяйственная деятельность кипрской оффшорной компании Tolexis Trading Limited, которая в 2013 году приобрела 49% акций ЗТМК в обмен на проведение модернизации производственных мощностей предприятия, а также ликвидации имеющихся задолженностей.

Оффшорная компания, входящая в структуру бизнеса олигарха Дмитрия Фирташа, взяла на себя обязательства вложить сумму в 110 миллионов долларов, однако вместо этого отказалась погашать долги, а также вывела 90 миллионов долларов на счета подконтрольных коммерческих структур. Все это стало причиной блокирования работы завода, а также многочисленных судебных разбирательств со стороны правоохранительных органов.

"Приватизировать с таким головняком завод нельзя, но добавление в список на приватизацию даст возможность хоть немного разблокировать его счета. Потому что Сивак все эти годы зарплату на заводе выплачивал исправно, но на Запорожьеоблэнерго немножко клал, а иногда даже возлагал, и в итоге наложил примерно на миллиард долгов за электроэнергию. Поэтому счета ЗТМК в итоге арестовали, Фонд госимущества пришел на завод, и начал резать косты и сокращать людей, чтобы хоть как-то выплыть. Задолженность по зарплате они в итоге сократили до месячного разрыва", – отметил Сидоров.

Ключевой задачей бывшего инвестора и экс-руководства ЗТМК во главе с Владимиром Сиваком блогер считает попытку полностью дестабилизировать ситуацию на заводе с последующей полной остановкой его работы.

"Просто Фирташ теперь еще меньше заинтересован в том, чтобы завод держался на плаву некоторое время – с учетом тяжбы за признание ООО "ЗТМК" ничтожным. Он все больше ведет себя как временщик, которого рыночек начинает обкусывать с разных сторон – я про запуск механизма смены поставщика газа. Поэтому во время возвращения Фирташа и Сивака на ЗТМК, через какое-то время, "автобус больше не пойдет на Бо" – идти будет некуда", – добавил блогер Сергей Сидоров.