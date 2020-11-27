Звание Героя Украины посмертно присвоили гендиректору КБ "Южное": Дегтярев умер от COVID-19
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору конструкторского бюро "Южное". 69-летний Александр Дегтярев умер 24 ноября от коронавируса.
Звание присвоено за вклад в развитие ракетно-космической отрасли
Соответствующий указ глава государства подписал 27 ноября. Его обнародовали на сайте официального представительства Президента Украины.
Больше Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от COVID-19: что о нем известно
"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу,
– говорится в тексте указа.
В КБ "Южное" Дегтярев работал с 1975 года
Отметим, что в конструкторском бюро "Южное" Дегтярев работал в течение 45 лет. Начал он с работы инженера, а завершил в должности генерального конструктора – генерального директора предприятия.
Главное об Александре Дегтяреве:
- Александр Дегтярев родился в 1951 году в Кировской области России.
- Выпускник Ленинградского механического института по специальности "Двигатели летательных аппаратов", а также экономического факультета Днепропетровского национального университета.
- Прошел стажировку и обучение в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.
- Автор около 200 научных публикаций и статей, 50 изобретений и патентов.
- Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней, медалями Федерации космонавтики СССР имени академика Янгеля и имени академика Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.
Поделиться новостью