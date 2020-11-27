Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору конструкторского бюро "Южное". 69-летний Александр Дегтярев умер 24 ноября от коронавируса.

Звание присвоено за вклад в развитие ракетно-космической отрасли

Соответствующий указ глава государства подписал 27 ноября. Его обнародовали на сайте официального представительства Президента Украины.

Больше Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от COVID-19: что о нем известно

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу,

– говорится в тексте указа.

В КБ "Южное" Дегтярев работал с 1975 года

Отметим, что в конструкторском бюро "Южное" Дегтярев работал в течение 45 лет. Начал он с работы инженера, а завершил в должности генерального конструктора – генерального директора предприятия.

Главное об Александре Дегтяреве: