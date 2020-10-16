У пункті пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні, з 20 по 22 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту. У цей час оглядатимуть зовнішні конструкції мосту.

До Угорщини з України може буде потрапити через пункти пропуску "Лужанка" та "Вилок". Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Актуально В МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони: як змінився перелік

Коли саме обмежать рух:

20 жовтня: з 9:00 до 17:00 – обмежений рух легкових автомобілів на в'їзді та виїзді.

з 9:00 до 17:00 – обмежений рух легкових автомобілів на в'їзді та виїзді. 21 – 22 жовтня: з 9:00 до 17:00 – закриють смуги руху вантажівок.

Зверніть увагу! Раніше через карантин з 15 до 31 жовтня закрили КПВВ "Станиця Луганська", через який до України можуть потрапити з окупованих територій Донбасу. Решта КПВВ працюють у звичайному режимі.

Угорщина – в зеленій зоні

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я 16 жовтня оновило перелік країн, у яких складна епідеміологічна ситуація з коронавірусом. До червоної зони віднесли 44 країни. У цьому переліку – Словаччина, Словенія, Мальта, Швейцарія, Румунія, Ірландія, Йорданія. Угорщина – наразі в зеленій зоні.