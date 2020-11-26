В Офісі Президента кажуть, що стосовно ситуації на Донбасі є зрушення. Крім того, в установі запевняють, що президент Володимир Зеленський має бачення того, як досягти миру.

Мир в першу чергу вигідний нам, тому що Донбас – територія України. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє пресслужба установи.

Читайте також Реінтеграція ОРДЛО та кінець війни – можливі: як це зробити

Якщо президент Зеленський не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі – 24 канал) робити, цього не станеться,

– зауважив Тимошенко.

Політик нагадав, що на Донбасі 4 місяці діє режим тиші, хоча є обстріли та загибель військових. Проте, на думку Тимошенка, в порівнянні з минулими роками війни кількість втрат зменшилась.

"У питанні досягнення миру є рух вперед, а не біг на місці", – відзначив Тимошенко.

За словами представника ОП, влада відновлює дороги та інфраструктури, аби у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні.

Війна на Донбасі: останні новини

На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак проросійські бойовики його постійно порушують.

Окупанти здійснюють як провокативні, так і прицільні обстріли. Наприклад, 24 листопада під Авдіївкою від пострілу снайпера загинув український військовий.

Крім того, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі представила свій "План дій по Донбасу", який передбачає 5 кроків для припинення війни.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу