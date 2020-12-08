Рулонний газон, труба у брудозахисному килимі: кримчани про головну ялинку Сімферополя – фото
Окупаційна влада встановила у Сімферополі головну новорічну ялинку. Однак місцевим жителям вона не дуже сподобалася. Люди порівнюють її зі згорнутим конусом рулонного газону та трубою у килимі.
Як виглядає головна ялинка Криму
Кримська блогерка RoksolanaToday&Крим у твіттері показала, як монтували головну ялинку півострова.
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Новорічне дерево їй нагадало згорнутий конусом рулонний газон.
"Мерія" Сімферополя виправдовується і просить нас перестати плюватися в килим на трубі,
– зазначила блогерка.
За словами так званого "мера" Сімферополя Олени Проценко, висота конструкції становить 24 метри.
Ялинку вже прикрасили іграшками та гірляндами. Про вартість та походження новорічного дерева в російській адміністрації Сімферополя не повідомляють.
Що про ялинку думають жителі півострова
Після її встановлення в окупованому Сімферополі мережа вибухнула негативними відгуками та коментарям.
- Комусь ялинка схожа на приховану доменну піч або трубу, утеплену ковроліном.
- Один із користувачів назвав її йоржиком.
- Інші ж припускають, що це трубу завернули в брудозахисний килимок.
- А іграшки на таку "красуню" радять вішати всередині.
Новорічне дерево у Сімферополі: Фото RoksolanaToday&Крим
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