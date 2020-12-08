Окупаційна влада встановила у Сімферополі головну новорічну ялинку. Однак місцевим жителям вона не дуже сподобалася. Люди порівнюють її зі згорнутим конусом рулонного газону та трубою у килимі.

Як виглядає головна ялинка Криму

Кримська блогерка RoksolanaToday&Крим у твіттері показала, як монтували головну ялинку півострова.

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Новорічне дерево їй нагадало згорнутий конусом рулонний газон.

"Мерія" Сімферополя виправдовується і просить нас перестати плюватися в килим на трубі,

– зазначила блогерка.

За словами так званого "мера" Сімферополя Олени Проценко, висота конструкції становить 24 метри.

Ялинку вже прикрасили іграшками та гірляндами. Про вартість та походження новорічного дерева в російській адміністрації Сімферополя не повідомляють.

Що про ялинку думають жителі півострова

Після її встановлення в окупованому Сімферополі мережа вибухнула негативними відгуками та коментарям.

Комусь ялинка схожа на приховану доменну піч або трубу, утеплену ковроліном.

Один із користувачів назвав її йоржиком.

Інші ж припускають, що це трубу завернули в брудозахисний килимок.

А іграшки на таку "красуню" радять вішати всередині.

Новорічне дерево у Сімферополі: Фото RoksolanaToday&Крим