Сусідка України поновила жорсткий карантин у столиці
Влада Румунії вирішила відновити жорсткі обмеження в Бухаресті. Поки що "локдаун" діятиме протягом двох тижнів – з 20 жовтня до 2 листопада.
Рішення схвалили після того, як добовий приріст хворих на коронавірус у Бухаресті перевищив коефіцієнт 3 на 1 тисячу населення, повідомляє Digi24.
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Які обмеження вводять у Бухаресті:
- захисну маску потрібно буде носити як у приміщенні, так і на відкритому повітрі;
- школи переходять на дистанційний режим навчання, а дитсадки тимчасово закриваються. Вищі навчальні заклади самі вирішуватимуть, чи проводити навчання дистанційно;
- заборонені будь-які масові заходи, а також робота ресторанів, кафе, кінотеатрів, залах для вистав, ігрових залах.
Обмеження вже набули чинності з 20 жовтня. Вони діятимуть щонайменше до 2 листопада, але якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, "локдаун" можуть продовжити.
Коротко про коронавірус у Румунії:
- За увесь час пандемії там на коронавірус захворіли понад 186 тисяч людей. Лише за останню добу кількість нових хворих становила близько 3,4 тисячі.
- Понад 134 тисячі хворих вже одужали, але 5 тисяч 996 людей у Румунії померли від коронавірусної хвороби.