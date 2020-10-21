Влада Румунії вирішила відновити жорсткі обмеження в Бухаресті. Поки що "локдаун" діятиме протягом двох тижнів – з 20 жовтня до 2 листопада.

Рішення схвалили після того, як добовий приріст хворих на коронавірус у Бухаресті перевищив коефіцієнт 3 на 1 тисячу населення, повідомляє Digi24.

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Які обмеження вводять у Бухаресті:

захисну маску потрібно буде носити як у приміщенні, так і на відкритому повітрі;

школи переходять на дистанційний режим навчання, а дитсадки тимчасово закриваються. Вищі навчальні заклади самі вирішуватимуть, чи проводити навчання дистанційно;

заборонені будь-які масові заходи, а також робота ресторанів, кафе, кінотеатрів, залах для вистав, ігрових залах.

Обмеження вже набули чинності з 20 жовтня. Вони діятимуть щонайменше до 2 листопада, але якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, "локдаун" можуть продовжити.

Коротко про коронавірус у Румунії: