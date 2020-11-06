У Румунії пробують зупинити стрімке поширення коронаірусу. Через це уряд країни вирішив на місяць ввести нічну комендантську годину та припинити навчання у школах.

Обмеження діятимуть протягом 30 днів

Такі жорсткі обмеження діятимуть з 9 листопада. Про це інформує Garda.

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Посилення карантинних обмежень у Румунії

Припиняють роботу школи.

Діятиме нічна комендантська година – з 23:00 до 5:00.

Магазини зачинятимуться о 21:00.

На вулиці носіння захисних масок є обов'язковим.

Зверніть увагу! Такі суворі обмеження діятимуть щонайменше протягом 30 днів.

У Бухаресті вже закрили школи та дитсадки

Зазначимо, що наприкінці жовтня карантин значно посилили у столиці країни – Бухаресті. Зокрема, школи перевели на дистанційне навчання, а дитсадки закрили. Також жителям та гостям міста обов'язково носити маски, як у приміщенні, так і на вулиці. Заборонили масові заходи, а також зачинили двері для відвідувачів кафе та ресторани.