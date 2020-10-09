Румунія припинила авіасполучення з Україною через COVID-19
Румунія припинила авіасполучення з Україною через ситуацію з коронавірусом. Це була ініціатива саме румунської сторони.
Румунія припинила авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, до яких входить й Україна. Про це повідомляє румунський канал Digi24.
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Для кого Румунія не закрила небо
Влада Румунії вирішила зробити виключення і не припиняти сполучення з такими країнами жовтої зони:
- Країни Європейського Союзу,
- Велика Британія,
- Північна Ірландія,
- Катар,
- Об'єднані Арабські Емірати.
Громадянам цих країн в Румунії треба буде проходити двотижневу самоізоляцію.
Ситуація з карантином в Україні
- За добу 8 жовтня в Україні зафіксовано майже 6 тисяч заражень коронавірусом. Це черговий рекорд.
- Лікарні вже майже повністю заповнені в Києві та п'яти областях.
- Влада планує ввести карантин вихідного дня, який не зупинить роботу підприємств, але обмежуватиме розваги.
- Експерти вважають, що університети та школи треба переводити на дистанційну форму навчання.