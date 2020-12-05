Русифікація Молдови: Додон на завершення каденції вирішив гучно прислужитися Кремлю
Чинний президент Молдови на завершення своєї каденції планує підписати закон про підвищення статусу російської мови. Має намір він це зробити до інавгурації обраного очільника країни Майї Санду. Зауважимо, що Додон є вихідцем із комуністичної партії, а його політика – здебільшого проросійська.
Додон пообіцяв встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
Як зауважив молдовський президент, для чинної влади в країні важливо, щоб закон про російську мову ухвалив парламент у 2 читанні до інавгурації Санду. І щоб він ще встиг їх підписати. Про це Дондон заявив у коментарі прокремлівській інформаційній агенції ТАСС.
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Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише,
– наголосив політик.
За його словами, в Молдові щонайменше одну третину населення становлять російськомовні, і практично кожен громадянин говорить вільно російською мовою
Які події передували цій заяві Додона
- Парламент Молдови 3 грудня схвалив в першому читанні законопроєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування.
- Депутати того ж дня проголосували і за поправки, які скасовують заборону на мовлення телеканалів із Росії. Також зміцнили статус Гагаузької автономії.
- Після таких резонансних рішення обрана президентка Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю, 6 грудня, на протест.
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Що передбачає закон про підвищення статусу російської мови в Молдові
- Він повертає російській мові статус мови міжнаціонального спілкування.
- Крім того, державних чиновників зобов'язали на прохання громадян відповідати російською мовою, зокрема документально. Стосується ця норма і судів.
- Також депутати в першому читанні схвалили рішення, яке зобов'язує виробників ліків друкувати інструкції до них молдовською (румунською) та російською мовами.
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