Чинний президент Молдови на завершення своєї каденції планує підписати закон про підвищення статусу російської мови. Має намір він це зробити до інавгурації обраного очільника країни Майї Санду. Зауважимо, що Додон є вихідцем із комуністичної партії, а його політика – здебільшого проросійська.

Додон пообіцяв встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду

Як зауважив молдовський президент, для чинної влади в країні важливо, щоб закон про російську мову ухвалив парламент у 2 читанні до інавгурації Санду. І щоб він ще встиг їх підписати. Про це Дондон заявив у коментарі прокремлівській інформаційній агенції ТАСС.

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Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише,

– наголосив політик.

За його словами, в Молдові щонайменше одну третину населення становлять російськомовні, і практично кожен громадянин говорить вільно російською мовою

Які події передували цій заяві Додона

Парламент Молдови 3 грудня схвалив в першому читанні законопроєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування.

Депутати того ж дня проголосували і за поправки, які скасовують заборону на мовлення телеканалів із Росії. Також зміцнили статус Гагаузької автономії.

Після таких резонансних рішення обрана президентка Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю, 6 грудня, на протест.

До речі "Спроба захопити владу" вдалася: парламент Молдови таки врізав повноваження президента

Що передбачає закон про підвищення статусу російської мови в Молдові