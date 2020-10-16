Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і щойнопризначена на пост голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко одружилися. Пара приховувала свої відносини протягом пів року.

Інформацію про одруження сама Анна Коваленко вже підтвердила "Суспільному".

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Руслан Хомчак й Анна Коваленко не влаштовували пишної церемонії святкування, а лише обійшлися формальним розписом, який "узаконив" їхні стосунки, пише "Страна".

Імовірно, це було пов'язано з коронавірусом, на який нещодавно хворів головнокомандувач ЗСУ. На жаль, точна дата весілля наразі невідома.

Пара пів року приховувала свої стосунки. Тим часом нова очільниця Чернігівської ОДА регулярно постила в соціальних мережах повідомлення про Хомчака й Генеральний штаб ЗСУ.

Для 53-річного Руслана Хомчака це буде вже другий шлюб. З першою дружиною він розлучився ще на початку 90-их. Натомість 29-річна Анна Коваленко досі була незаміжньою.