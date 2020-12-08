Руйнівна повінь в Італії: загинули щонайменше 11 людей – фото, відео наслідків стихії
Частину Італії з 4 грудня накрила потужна негода. Бурі, сильні дощі та снігопади переросли у повені. У результаті щонайменше 11 людей загинули.
Про жахливу зимову негоду в Італії та її наслідки повідомляє Floodlist.com.
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За інформацією Міністерства внутрішніх справ Італії, серйозно постраждали такі регіони:
- Венето;
- Фріулі – Венеція – Джулія;
- Емілія-Романья;
- П'ємонт;
- Ломбардія;
- Тоскана.
У період з 5 до 7 грудня рятувальники провели приблизно 2 500 операцій:
- 1 000 – у Венето;
- 300 – в Емілії-Романьї;
- 150 – у Фріулі-Венеція-Джулія.
Наразі відомо про щонайменше 11 жертв негоди.
Ситуація у регіонах
- У ніч із 7 на 8 грудня шторм зачепив і столицю – місто Рим. Там затопило дороги, а ураганний вітер поламав дерева.
- Найскладнішою 7 грудня була ситуація на річці Панаро в регіоні Емілія-Романья. Сильно постраждали жителі Нонантола, а в місті Модена водою розмило прибережну дорогу.
- У Венеції 8 грудня максимальний рівень води в місті сягав 122 сантиметрів. Уже після обіду влада опублікувала прогноз, за яким очікували підйом вже до 145 сантиметрів. Погодні умови назвали "жахливими" й "драматичними".
- У комуні Бітті, що у регіоні Сардинія, евакуювали приблизно 70 людей. Заступник мера Джузеппе Пала зазначив, що повінь паралізувала комерційну діяльність. Не працюють приблизно 70% усіх підприємств, зокрема й усі 3 місцевих хлібзаводи та підприємства громадського харчування.
Наслідки повеней в Італії: Фото твіттер Vigili del Fuoco, Adnkronos, Arianna
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