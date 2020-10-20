Родини, будинки яких напередодні зруйнував потужний смерч у Кропивницькому, отримають по 50 тисяч гривень компенсації. Гроші на ремонт приблизно 300 приватних домоволодінь виплатять з місцевого бюджету.

Втім, більшість людей вважають, що цієї суми недостатньо. За їхніми підрахунками, на відновлення потрібно хоча б удвічі більше. Допомогти фінансово закликають уряд, повідомляє 24 канал.

Наслідки потужної зливи Негода у Кропивницькому пошкодила понад сотню будинків: фото, відео

На ліквідацію наслідків негоди в місті кинули всі комунальні служби міста: лагодять електромережі та газові магістралі. Нічліг та харчі постраждалим пропонують у ДСНС, допомагають волонтери.

Наслідки негоди у Кропивницькому: фото з фейсбук-сторінки мера міста Андрія Райковича



Аби розчистити завали, за словами рятувальників, знадобиться щонайменше тиждень. Без світла, газу та інтернету досі залишаються декілька житлових кварталів.

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