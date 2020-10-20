Руйнівний смерч у Кропивницькому: яку компенсацію отримають постраждалі
Родини, будинки яких напередодні зруйнував потужний смерч у Кропивницькому, отримають по 50 тисяч гривень компенсації. Гроші на ремонт приблизно 300 приватних домоволодінь виплатять з місцевого бюджету.
Втім, більшість людей вважають, що цієї суми недостатньо. За їхніми підрахунками, на відновлення потрібно хоча б удвічі більше. Допомогти фінансово закликають уряд, повідомляє 24 канал.
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На ліквідацію наслідків негоди в місті кинули всі комунальні служби міста: лагодять електромережі та газові магістралі. Нічліг та харчі постраждалим пропонують у ДСНС, допомагають волонтери.
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Аби розчистити завали, за словами рятувальників, знадобиться щонайменше тиждень. Без світла, газу та інтернету досі залишаються декілька житлових кварталів.
Негода в Україні
- Потужний смерч прокотився Кропивницьким у суботу, 17 жовтня. За декілька хвилин ураганний вітер зніс дахи на будинках та повикорчовував дерева. Троє людей потрапили до лікарні з важкими травмами.
- У цей же день негода вирувала й на Миколаївщині та Київщині. 43 населених пункти у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях залишилися без електроенергії.