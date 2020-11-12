У Рязані 12 листопада загорівся найбільший торговий центр у місті – "M5 Молл". За попередніми даними, вогонь спалахнув у залі з батутами.

Полум'я вже охопило площу приблизно 400 метрів квадратних. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Очевидці розповіли, що спершу загорівся центральний вхід №1. Відвідувачам довелося буквально пробиратися крізь стовп з диму та полум'я. Вогонь стрімко поширювався, і вже через 10 хвилин обвалилася зовнішня стіна. Це сталося ще до приїзду рятувальників.

Відвідувачів торгового центру встигли евакуювати. За попередніми даними, постраждалих від пожежі у "M5 Моллі" немає.

На місці події працюють пожежники. До гасіння полум'я залучили 14 одиниць спецтехніки. Причини пожежі наразі невідомі.

У Рязані горить торговий центр: дивіться відео