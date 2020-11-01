Міхеїл Саакашвілі (колишній президент Грузії, а нині лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух") у день парламентських виборів заявив, що посада голови уряду йому не цікава.

"Єдиний національний рух", якщо вірити екзит-полам, посів друге місце на парламентських виборах у Грузії. Однак Саакашвілі, який є лідером цієї політсили, не хоче претендувати на прем'єрство. Про це наразі пишуть російські ЗМІ, як зауважив 24 канал.

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"Національний рух" отримав удвічі більше, ніж інші партії, але зараз не час ділити – хто скільки отримав. Зараз має значення наша країна", – запевнив Саакашвілі.

Я відмовився від посади прем'єр-міністра України тричі, тим більше мене не цікавить посада прем'єр-міністра Грузії. Але мене хвилює те, що я не можу повернутися додому,

– заявив політик.

Водночас він закликав усі опозиційні політичні сили Грузії до об'єднання. А щодо персони, яка стане головою уряду – то це, на думку Саакашвілі, має бути людина, "прийнятна для народу".

Вибори у парламент Грузії, нагадаємо, відбулися у суботу, 31 жовтня. Участь взяли 48 партій і 2 блоки. У парламенті країни – 150 місць (120 депутатів обирають за пропорційною системою, а 30 за мажоритарною).