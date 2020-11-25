Міхеїл Саакашвілі вважає, що в Україні є реальні ознаки дуже важкої стагнації. Карантин вихідного дня веде до поглиблення кризи. А поліція "кришує" роботу закладів у дні жорстких обмежень.

Карантин веде до поглиблення кризи

Ситуацію в Україні, яка склалася через карантин, прокоментував глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Саакашвілі заявив, що введений в Україні карантин вихідного дня веде до економічної кризи.

У всього є 2 сторони. У Німеччині, Франції та інших країн – великі ресурси, резерви, і вони допомагають бізнесу. В Україні сьогодні таких ресурсів немає,

– зазначив політик.

Він вважає, що Володимир Зеленський зробив правильно, коли частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 скерував на допомогу бізнесу. Саакашвілі зазначив, що 8 тисяч гривень не буде достатньо, але все ж хоча б якась допомога.

Чи потрібно закривати заклади: які будуть наслідки

За словами політика, "навряд чи буде ефективним" закривати бізнес. Такі заходи, на його думку, не працюють. "Я в вихідні був у багатьох місцях, де спокійно працюють кафе, ресторани. Поліція бере гроші за те, що вони відкриті", – додав Саакашвілі.

Однак наголосив, що в Києві "більшість закладів абсолютно порожні".

Є реальні ознаки дуже важкої стагнації, кризи,

– заявив політик.

Сакашвілі вважає, що у цій ситуації ще дотискати бізнес додатковими заходами – не варіант, бо економіка не витримає. А це в результаті може призвести до негативних наслідків для мільйонів людей.

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