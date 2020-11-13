У Львові відмовились вводити карантин вихідного дня. Виконком мерії скасував вихідні дні у суботу та неділю для закладів харчування й спортзалів до 30 листопада. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що таким кроком намагаються врятувати малий та середній бізнес і добробут близько 50 тисяч львів'ян та їхніх родин.

Карантин вихідного дня може завдати збитків 50 тисячам львів'ян

За словами міського очільника Львова, за тиждень при введенні карантину вихідного дня можуть втратити 50 мільйонів гривень, які ніхто компенсувати не збирається. Про це Андрій Садовий повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Місто перерозподілило кошти і дало 248 мільйонів коштів на медицину, бізнес дав ще 60 мільйонів. З тих ковідних фондів ми отримали 30 мільйонів. І сьогодні цей бізнес, який допомагає, ми його ріжемо, виганяємо на вулицю,

– наголосив Садовий.

На початку пандемії підприємці самі "закрились"

Мер зазначив, що на початку пандемії підприємці самі йшли назустріч та "закривались". Також саме бізнесмени допомогли з грішми на ШВЛ та кисневі концентратори. Отож, не підтримуючи рішення про карантин вихідного дня, наголосив Садовий, рятують малий та середній бізнес.

Хтось до мене дзвонив і питав? Закрились між собою в уряді і прийняли. Хтось його буде виконувати? Ніхто не буде виконувати, бо немає довіри,

– зазначив Садовий.

Як відреагували на рішення Львівської мерії у МОЗ? Очільник МОЗ Максим Степанов у "Свободі слова Савіка Шустера" наголосив, що у постанові уряду не мовиться про "вихідні дні", а про час з опівночі суботи до опівночі понеділка. Тому, каже Степанов, визнання цих днів будніми не допоможе не виконувати рішення.

Що відомо про карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня діятиме вже 14 – 15 листопада з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Його ввели до 30 листопада.

На вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Низка міст уже відмовилась виконувати рішення уряду.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу