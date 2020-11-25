Андрій Садовий, якого знову обрали мером Львова, розповів, як тривала виборча кампанія. Зокрема, він відповів, чи допомагала йому президентська партія "Слуга народу" та які стосунки у мера з самим Володимиром Зеленським.

Садовий зауважив, що інформація про його так звану співпрацю з "Слугою народу" є неправдивою. Про це він розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Садовий відреагував на ствердження журналісти про те, що "Слуга Народу" нібито симпатизувала меру під час цієї кампанії.

Ну як?! Вони мали свого кандидата, проводили свою кампанію. "Наїжджали" на мене під час виборів. Прослідкуйте виборчий процес,

– заявив Садовий.

Довідка. Варто зазначати, що Тарас Кльофа. Детальніше про нього – читайте у мери Львова від пропрезидентської партії "Слуга народу" балотувався заслужений лікар України та учасник війни на Донбасі. Детальніше про нього – читайте за посиланням

► Про стосунки з Зеленським

За словами Садового, Президент України Володимир Зеленський приїжджав у Львів кілька місяців тому. "В аеропорту ми привіталися. Під час поїздки Львовом він був сам, без міської влади. Потім попрощалися в аеропорту", – зауважив мер Львова.

Варто зазначити, що президент відвідував Львівщину 17 вересня.

Вибори мера Львова: коротко