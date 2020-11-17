Мер Львова Андрій Садовий наголосив, в Україні немає єдиної позиції щодо карантину вихідного дня. Тобто, Кабмін думає одне, а Верховна Рада та влада на місцях дотримуються іншої думки. Тому треба все терміново об'єднувати. І, цілком імовірно, що невдовзі уряд підготує нову карантинну постанову, врахувавши всі зауваження.

Докладніше про заяву Садового щодо карантину вихідного дня

Садовий зауважив, що вранці 16 листопада мери міст мали нараду з прем'єр-міністром. І це була перша така нарада за останні 3 місяці. Про це львівський міський голова заявив у ефірі програми "Свобода слова".

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"І насправді провалено інформаційну політику. Тому що такі речі в країні, як локдаун, чи будь-які карантини можна робити, коли є спільна позиція місцевої та державної влади, а також бізнесу", – наголосив мер Львова.

За його словами, коли в Україні запроваджували карантин у квітні, то тоді бізнес прийшов до влади на допомогу та було розуміння.

А зараз що виходить!? Кабмін ухвалює постанову, а Верховна Рада її невдовзі скасує. Це сюрреалізм якийсь. Тобто, розбалансована ситуація в державі, і треба терміново все це об'єднувати,

– підкреслив Садовий.

Він додав, що покладає велику надію на Верховну Раду – парламент на найближчому засіданні має дати нормальний імпульс. І тоді уряд, провівши консультації та враховуючи рекомендації медиків, підготує нову якісну постанову. Львівський мер також повідомив, що спілкувався з багатьма медиками, і ті виступають проти карантину вихідного дня.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу