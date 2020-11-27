Садовий розповів, чи були Порошенко і Медведчук союзниками на виборах у Львові
Очільник Львова Андрій Садовий заявив, що Петро Порошенко і Віктор Медведчук були союзниками на місцевих виборах у Львові. Мовиться про те, що телеканали політиків транслювали однакові новини.
Що сказав Садовий
За словами Садового переважно ці новини були фейковими. Про це мер Львова розповів в інтерв'ю "Бабель".
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Фактично Медведчука витягнули з анналів після 2014 року (коли Порошенко став президентом – 24 канал). Він потрапив у рейтинги найбагатших українців за результатами діяльності в Україні з 2015 по 2019 рік,
– сказав Садовий.
Водночас на питання, чи трапилося це завдяки Порошенку, Садовий відповів: "Я не досліджую це питання, а констатую те, що бачу з відкритих джерел".
Порошенко під час виборів у Львові
Садовий також додав, що під час передвиборчої кампанії Порошенко багато часу провів у Львові.
"Була залучена вся топ номенклатура "Європейської Солідарності" – приїздили Турчинов, Луценко, Гончаренко і багато депутатів. Усі ходили і розказували, який Садовий поганий. В одному ключі працювали канали підпорядковані Медведчуку і канали, на які має вплив ЄС", – підкреслив мер Львова.
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