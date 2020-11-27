Очільник Львова Андрій Садовий заявив, що Петро Порошенко і Віктор Медведчук були союзниками на місцевих виборах у Львові. Мовиться про те, що телеканали політиків транслювали однакові новини.

Що сказав Садовий

За словами Садового переважно ці новини були фейковими. Про це мер Львова розповів в інтерв'ю "Бабель".

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Фактично Медведчука витягнули з анналів після 2014 року (коли Порошенко став президентом – 24 канал). Він потрапив у рейтинги найбагатших українців за результатами діяльності в Україні з 2015 по 2019 рік,

– сказав Садовий.

Водночас на питання, чи трапилося це завдяки Порошенку, Садовий відповів: "Я не досліджую це питання, а констатую те, що бачу з відкритих джерел".

Порошенко під час виборів у Львові

Садовий також додав, що під час передвиборчої кампанії Порошенко багато часу провів у Львові.

"Була залучена вся топ номенклатура "Європейської Солідарності" – приїздили Турчинов, Луценко, Гончаренко і багато депутатів. Усі ходили і розказували, який Садовий поганий. В одному ключі працювали канали підпорядковані Медведчуку і канали, на які має вплив ЄС", – підкреслив мер Львова.

Зверніть увагу! У другому турі виборів мера Львова взяли участь чинний глава міста Андрій Садовий та кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка. Переміг Садовий, який отримав на 56 189 голосів виборців більше.