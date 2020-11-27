Зеленський, Порошенко, Янукович, Ющенко: Садовий розповів про стосунки з президентами
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що досі перебуває у хороших стосунках з третім президентом України Віктором Ющенком. Крім того, глава міста заявив, що не вважає своїм ворогом Петра Порошенка.
Про свої стосунки з президентами України Садовий розповів у інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Садовий про стосунки з Зеленським
Мер Львова розповів, що вже давно не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Той навіть не привітав Садового з перемогою на місцевих виборах.
Вперше Садовий зустрівся з Зеленським коли той ще не був главою держави. Тоді майбутній президент брав участь у зніманні фільму у Львові.
"Якщо під час першого візиту ми з ним прогулялися містом і я пам'ятаю його слова, що він вражений Львовом і хотів би, щоби така ситуація була у всій Україні, то в його останній візит він просто прилетів, я його привітав на летовищі як міський голова. Потім Зеленський самостійно мав поїздку по місту, а коли він відлітав, я потиснув йому на прощання руку і все", – розповів Садовий.
Порошенко мені не ворог
Я ніколи не вважав його ворогом, я його вважаю п'ятим президентом України,
– зауважив Садовий.
За його словами, під час каденції Петра Порошенка у політиків було багато зустрічей.
"Якщо Петро Олексійович приїде до Львова і захоче випити кави, то будь ласка. Він знає, де я працюю, і часто заходив сюди, без проблем", – підкреслив мер Львова.
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З Ющенком досі спілкуюся
Садовий розповів, що з Ющенком йому було легко працювати, бо той ніколи не шкодив і завжди намагався допомогти.
В мене з ним збереглися людські відносини: він до цього часу телефонує, я, коли в Києві, йому телефоную,
– сказав очільник Львова.
Про стосунки з Януковичем
Президент-втікач Віктор Янукович практично не займався Львовом. "Він був дуже хороший апаратчик і вибудовував дуже жорстку структуру, але він мав таку боязнь до Львова, і Львовом вони не займалися, що мене, чесно кажучи, рятувало", – зізнався Садовий.
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