Виборча кампанія у Львові була агресивною та тривалою, сповненою бруду та фейків. Про все це, а також про своє ставлення до опонента у другому турі Олега Синютки розповів переможець виборів мера Андрій Садовий.

Вибори у Львові: оцінка Андрія Садового

Чи була складною кампанія 2020 року

За словами Садового, кампанія передвиборча стартувала у Львові чи не в березні – з початком пандемії.

"Європейська Солідарність" почала достатньо агресивну кампанію, включили багато медіаресурсів. Це дійсно була загальноукраїнська кампанія у Львові", – розповів мер Львова виданню LB.ua.

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У місто часто приїжджали Порошенко, Луценко, Турчинов, Гончаренко. Багато ЗМІ Порошенка та Медведчука "працювали в одному ключі, атакуючи Садового".

Стільки бруду я не пам’ятаю. Мене звинувачували в усіх смертних гріхах, які, в принципі, можливі. Ті пів року – це було дуже велике випробування. Епідемія, падіння доходів місцевого бюджету, а тебе ще й атакують,

– сказав Садовий.

Та попри все "відчувалася велика підтримка людей". "І бруд, який на мене лився, від мене і відштовхувався. А опоненти цього не могли зрозуміти", – підсумував очільник Львова.

Про фейки та ставлення до Олега Синютки

Садовий наголосив, що під час кампанії було "багато бруду і неправдивої інформації", а "фейки буквально придумували":

"Наприклад, про те, що я виступав проти Майдану у 2014. Що зайняв незрозумілу позицію під час російсько-української війни".

Ці фейки тиражували чимало ЗМІ, і все це на тлі того, як Порошенко "водив по місту" Синютку за собою. До того ж Синютку підтримували артисти, з якими той підписував спеціальні контракти:

"Вони не мали права зустрічатися з іншими людьми, фотографуватися тощо".

Утім, як каже Садовий, із Синюткою він має "нормальні відносини": "Ми вітаємося. Просто з ним сталося щось в останні пів року. Він вибрав таку дорогу у своєму житті".

У Садового запитали, чи під час сміттєвої блокади Олег Синютка виконував волю Києва всупереч інтересам Львова?Міський голова відповів коротко: "100%".

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