Конфлікт між мером Львова Андрієм Садовим і Львівською міськрадою набирає обертів і переходить у юридичну площину. Хоча саме по собі це питання є більше політичним, аніж правовим.

Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив незалежний юридичний експерт Ярослав Жукровський.

Подробиці Конфлікт Андрія Садового та Львівської міськради: все, що варто знати

Зав’язка конфлікту

22 листопада у Львові відбувся другий тур виборів мера, в якому впевнено переміг Андрій Садовий. Він разом з новообраними депутатами мав скласти присягу на першому засіданні міськради 3 грудня. Але територіальна виборча комісія (ТВК) перенесла засідання на 24 листопада. На ньому депутати обрали тимчасову президію, чим фактично усунули Садового від влади.

Чинний мер заявив, що дії ТВК і депутатів міськради – "спроба узурпації влади", і він оскаржуватиме рішення виборчої комісії. А його заступник Андрій Москаленко вже подав заяву в поліцію "про скоєння кримінального правопорушення членами міської ТВК".

Політика, а не право

Тим часом, перші коментарі щодо цього конфлікту почали давати фахівці.

Дане питання є більше політичним, аніж правовим, – вважає Ярослав Жукровський. – Але чи були ті чи інші рішення юридично-обґрунтованими і такими, що відповідають вимогам законодавства, може встановити виключно суд.

До ТВК є багато запитань

Жукровський, в першу чергу, відзначає: якщо провести юридичну оцінку постанови ТВК стосовно скликання першої сесії на 24 листопада, то виникає багато запитань.

Для прикладу, чому ТВК не скликала першу сесію до 19 листопада? За будь-яких обставин, скликання сесії чи на 3 грудня, чи на 24 листопада містить однозначне порушення частини 2 статті 46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", – каже юрист. – З іншого боку, у вказаній постанові виборчої комісії немає жодного посилання ані на Виборчий кодекс, ані на жодні інші законодавчі акти. А будь-які рішення з питань виборчого процесу відповідно до практики нормотворення мають відповідати встановленим вимогам і мати очевидну правову визначеність.

Вимоги виборчого законодавства не враховані

Експерт також звертає увагу на такий важливий нюанс: "Виборча комісія розглядала заяву кандидатів у депутати, які вже були зареєстрованими як депутати, та не врахувала вимоги виборчого законодавства стосовно форми звернення. Положення Виборчого кодексу якраз встановлюють таку форму – не заява суб’єктів виборчого процесу, а скарга стосовно порушення виборчих процедур. А чи були порушені виборчі процедури у первинному рішенні? Питання, звісно, риторичне".



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Підміна та вибіркове застосування законодавчих норм

Жукровський називає дії ТВК "юридично-недолугими". І пояснює: "Рішення виборчої комісії породило відповідні юридичні наслідки – припинення повноважень попереднього складу міської ради та закінчення повноважень міського голови. Але у цій ситуації бентежить те, що досі ніхто не оскаржив не зовсім законну постанову територіальної виборчої комісії в суді".

На думку юриста, "дана проблематика найбільш актуальна у площині правового звичаю, як неформалізованих і церемоніальних традицій інавгурації, або ж початку роботи міських депутатів нового скликання, прийняття присяги міськими головами".

Юридично-нікчемне нехтування усталеними міськими звичаями та традиціями є свідченням підміни та вибіркового застосування законодавчих норм задля демонстрації тих чи інших політичних амбіцій, – резюмує Жукровський.

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Конфлікт Садового і Львівської міськради: хронологія подій

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори . У Львові обрали депутатів різних рівнів, а на виборах мера призначили другий тур, бо жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур вийшли чинний міський голова Андрій Садовий і представник партії "ЄС" Олег Синютка.

. У Львові обрали депутатів різних рівнів, а на виборах мера призначили другий тур, бо жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур вийшли чинний міський голова Андрій Садовий і представник партії "ЄС" Олег Синютка. 22 листопада у другому турі виборів упевнено переміг Андрій Садовий . Мер і новообрані депутати мали скласти присягу 3 грудня – на першому засіданні міськради.

. Мер і новообрані депутати мали скласти присягу 3 грудня – на першому засіданні міськради. 23 листопада вночі територіальна виборча комісія – після заяви депутатів "ЄС" – ухвалила рішення провести перше засідання міськради 24 листопада.

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