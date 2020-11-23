Мене багато людей запитує – а що це за сесія Львівської міської ради має завтра відбутись? Переведу на просту мову. Це не є сесія, щоб депутати швидше приступили до роботи.

Це проста маніпуляція, якою обраного міського голову Андрія Садового хочуть усунути від посади.

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Пояснюю, що за тим стоїть

Голова міської ТВК вчора о 23.55, коли стало відомо про результати голосування за міського голову, скликає дуже оперативно сесію – на вівторок.

Оскільки результати голосування за міського голову ще офіційно не оприлюднені, планується, щоб депутати без обраного міського голови визначили "колегію", яка перейме на себе керівництво містом.

З цього моменту Андрій Садовий втрачає будь-які важелі керівництва містом.

І в цей час нічого не заважає запустити процес обрання заступників міського голови та Виконавчого комітету. І що найдивніше – обрати собі в.о. міського голови, а також призначити секретаря ради. І це все робити без обраного міського голови!

Це профанація

І ніхто не знає на скільки довго можуть затягти оприлюднення результатів голосування за міського голову. Місяць, два... може довше. Увесь цей час обраний міський голова Андрій Садовий буде усунутий від керівництва містом.

А якщо вам складно в це повірити. А хто ж таке може ініціювати. Так ось. Формальну заяву на скликання сесії на вівторок підписали всім відомі представники олігарха Козловського – Різник та Ломага. Тепер обрані депутатами від "ЄС" до міської ради.

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Те, що це профанація, всі розуміють. Але, на жаль, це реальність. Яка відбувається тут і зараз. Висновки робіть самі.

Дане рішення ТВК вже оскаржується.

Джерело: Facebook