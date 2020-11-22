Саміт G20: країни обговорили сучасні загрози людства та зробили заяву щодо COVID-19
У межах саміту G20, що відбувся 21 – 22 листопада, Велика двадцятка порушили низку важливих питань. Серед них і боротьба з пандемією COVID-19, а також ліквідації її наслідків.
Велика 20 зобов'язалася вести світ до ери після COVID-19. Про це мовиться у декларації лідерів країн G20.
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Про що домовилися країни G20
Країни Великої 20 підтвердили свою глобальну роль і відповідальність у світі в умовах пандемії та в епоху після COVID-19.
Ми, лідери G20, єдині у нашому переконанні, що скоординовані глобальні дії, солідарність та багатостороннє співробітництво сьогодні є необхідними, як ніколи, щоб подолати актуальні виклики та посилити можливості людей у 21 столітті у збереженні планети,
– мовиться у повідомленні.
Також G20 зобов'язалася вести світ до ери після COVID-19, роблячи його сталим, збалансованим та доступним для всіх. У G20 нагадали про виділення нагальних ресурсів на:
- потреби глобальної системи охорони здоров'я,
- підтримки досліджень,
- сталого розвитку,
- виробництва та розподілу вакцин,
- систем ефективного діагностування і лікування COVID-19.
Про що ще говорили лідери G20
Головними темами для обговорення у неділю, 22 листопада, були:
- захист клімату;
- сталий економічний розвиток.
Господар зустрічі король Саудівської Аравії Салман заявив, що увагу слід приділити переробці відходів та скороченню обсягів споживання ресурсів, зменшенню кількості відходів та викидів вуглекислого газу, а також скороченню втрат енергії.
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Що відомо про саміт G20: головне
- Саміт країн Великої 20 влаштовують з 2008 року. У грудні головувати у G20 стала Саудівська Аравія. Загалом на членів клубу найпотужніших держав світу припадає понад 85% світового ВВП та дві третини світового населення.
- Метою G20 є досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. До G20 входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.
- Саміт G20 проходив 21 – 22 листопада переважно у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.
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