У межах саміту G20, що відбувся 21 – 22 листопада, Велика двадцятка порушили низку важливих питань. Серед них і боротьба з пандемією COVID-19, а також ліквідації її наслідків.

Велика 20 зобов'язалася вести світ до ери після COVID-19. Про це мовиться у декларації лідерів країн G20.

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Про що домовилися країни G20

Країни Великої 20 підтвердили свою глобальну роль і відповідальність у світі в умовах пандемії та в епоху після COVID-19.

Ми, лідери G20, єдині у нашому переконанні, що скоординовані глобальні дії, солідарність та багатостороннє співробітництво сьогодні є необхідними, як ніколи, щоб подолати актуальні виклики та посилити можливості людей у 21 столітті у збереженні планети,

– мовиться у повідомленні.

Також G20 зобов'язалася вести світ до ери після COVID-19, роблячи його сталим, збалансованим та доступним для всіх. У G20 нагадали про виділення нагальних ресурсів на:

потреби глобальної системи охорони здоров'я,

підтримки досліджень,

сталого розвитку,

виробництва та розподілу вакцин,

систем ефективного діагностування і лікування COVID-19.

Про що ще говорили лідери G20

Головними темами для обговорення у неділю, 22 листопада, були:

захист клімату;

сталий економічний розвиток.

Господар зустрічі король Саудівської Аравії Салман заявив, що увагу слід приділити переробці відходів та скороченню обсягів споживання ресурсів, зменшенню кількості відходів та викидів вуглекислого газу, а також скороченню втрат енергії.

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