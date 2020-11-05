Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що Україні вдасться провести перший саміт новоствореної Кримської платформи у травні 2021 року. Її планують провести у Києві.

Наразі Україна бачить підтримку щодо створення Кримської платформи і готовність брати в ній участь з боку міжнародних партнерів. Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу, передає 24 канал.

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Ця робота не буде зупинитися ні на день і увінчається самітом, який пройде в Києві. Я можу повідомити, що цей саміт відбудеться в травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що ситуація з пандемією стабілізується,

– наголосив міністр.

Зокрема, він нагадав, що на окупованому Росією півострові тривають репресії проти кримських татар.

Так, кілька днів тому Військовий суд в Ростові засудив 3 кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями. Окрім того, були затримані троє кореспондентів "Кримської солідарності".

"Ми бачимо, що це системні репресії проти кримських татар, і ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб всі, хто утримуються, – були звільнені", – додав Кулеба.

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