Саміт Кримської платформи відбудеться у травні, – Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що Україні вдасться провести перший саміт новоствореної Кримської платформи у травні 2021 року. Її планують провести у Києві.
Наразі Україна бачить підтримку щодо створення Кримської платформи і готовність брати в ній участь з боку міжнародних партнерів. Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу, передає 24 канал.
Раніше Україна запросила Францію до платформи з деокупації Криму: відповідь Парижа
Ця робота не буде зупинитися ні на день і увінчається самітом, який пройде в Києві. Я можу повідомити, що цей саміт відбудеться в травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що ситуація з пандемією стабілізується,
– наголосив міністр.
Зокрема, він нагадав, що на окупованому Росією півострові тривають репресії проти кримських татар.
Так, кілька днів тому Військовий суд в Ростові засудив 3 кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями. Окрім того, були затримані троє кореспондентів "Кримської солідарності".
"Ми бачимо, що це системні репресії проти кримських татар, і ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб всі, хто утримуються, – були звільнені", – додав Кулеба.
Що відомо про платформу з деокупації Криму: коротко
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав до участі в створенні міжнародної платформи з деокупації Криму. Тоді ж він попросив у міжнародної спільноти підтримки оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини на анексованому півострові.
- Раніше питання створення платформи з деокупації Криму Зеленський обговорював з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Той у відповідь наголосив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.
- Завдання платформи з деокупації Криму – це винесення теми окупованого півострова на найвищий міжнародний рівень.
- Платформа охоплюватиме кілька рівнів. Найвищий – лідери держав, далі – міністри закордонних справ та міністри оборони. Україна також планує запросити до платформи Росію.
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