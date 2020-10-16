Саміт лідерів країн Євросоюзу у Берліні скасували через COVID-19
Саміту лідерів ЄС, який мали провести у Берліні у листопаді, не буде. Причина – значне погіршення ситуації з коронавірусом в Європі. На самоізоляції – глава уряду Фінляндії.
Зустріч у Брюсселі покинула прем'єрка Фінляндії
Відповідне рішення очільники країн євроспільноти ухвалили після зустрічі у Брюсселі. Про це повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, інформує AP.
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Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів,
– зазначила Меркель.
Раніше зустріч лідерів країн Євросоюзу у Брюсселі покинула глава уряду Фінляндії Санна Марін. Політикиня пішла на самоізоляцію, адже коронавірус підтвердили в одного з фінських парламентарів, з яким вона спілкувалась.
Попередній саміт у Лейпцигу теж скасували
Попередній саміт лідерів Євросоюзу мав відбутись у Лейпцигу у вересні. Проте його теж зірвала пандемія. Отож з президентом Китаю Сі Цзінпінем довелось спілкуватись у режимі відеоконференції.
Яка ситуація з коронавірусом у світі?Станом на 16 жовтня у світі виявили понад 38 мільйонів 942 тисячі випадків коронавірусу, більше ніж 1 мільйон 98 тисяч людей померли. Одужали майже 27 мільйонів хворих.
Щодо Німеччини, то тут COVID-19 діагностували у більше ніж 352 тисяч осіб. Летальних випадків – понад 9 тисяч. Подолали хворобу майже 288 тисяч людей.