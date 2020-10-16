Саміту лідерів ЄС, який мали провести у Берліні у листопаді, не буде. Причина – значне погіршення ситуації з коронавірусом в Європі. На самоізоляції – глава уряду Фінляндії.

Зустріч у Брюсселі покинула прем'єрка Фінляндії

Відповідне рішення очільники країн євроспільноти ухвалили після зустрічі у Брюсселі. Про це повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, інформує AP.

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Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів,

– зазначила Меркель.

Раніше зустріч лідерів країн Євросоюзу у Брюсселі покинула глава уряду Фінляндії Санна Марін. Політикиня пішла на самоізоляцію, адже коронавірус підтвердили в одного з фінських парламентарів, з яким вона спілкувалась.

На саміт у Берліні мали прибути лідери 27 країн. На зустрічі вони мали обговорити спільну політику ЄС щодо Китаю.

Попередній саміт у Лейпцигу теж скасували

Попередній саміт лідерів Євросоюзу мав відбутись у Лейпцигу у вересні. Проте його теж зірвала пандемія. Отож з президентом Китаю Сі Цзінпінем довелось спілкуватись у режимі відеоконференції.