План, в який ніхто не вірив: Арестович підбив підсумки року після саміту в Парижі
Минув майже рік після проведення саміту "нормандської четвірки". Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович підбив підсумки року після саміту. На його думку, найбільшим досягненням стало повернення полонених і зменшення кількості загиблих на Донбасі.
Домовленості, досягнуті рік тому в Парижі лідерами "нормандської четвірки", виконані наполовину. Таку думку озвучив Олексій Арестович у коментарі УНН.
Важливо Вбивство українця на кордоні: Росія відмовилася зустрічатися з ДПСУ
Речник української делегації зауважив, що одним з досягнень є сам факт "реабілітації" нормандського формату після приходу в Україні нової влади.
План, в який ніхто не вірив, спрацювали. Паризькі домовленості спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам що вони спостерігають достатньо безпрецедентні речі,
– сказав Арестович.
Серед головних досягнень Арестович виділив:
- обмін полоненими;
- зменшення кількості вбитих на Донбасі.
Він нагадав, що за період тиші на Донбасі загинули у 10 разів менше бійців, ніж за той самий період минулого року, та у 5,5 раза зменшилась кількість обстрілів.
Також він назвав очільника Росії Володимира Путіна "головним постачальником хаосу на міжнародній арені". Але, за словами Арестовича, Путін він відомий тим, що в останній момент "рятує" ситуацію.
Цей сигнал, який він дав під час розмови з Меркель, згідно із заявою ТАСС – це і є підстава для того, що ми можемо казати, що рік з часу паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманим оптимізмом. А далі, подивимось, що буде практично,
– додав речник української делегації.
Зауважимо, що Путін під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підтвердив намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі.
Актуально Путін і Меркель обговорили перемир'я на Донбасі: деталі
Що відомо про саміт у Парижі: головне
- 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" – Франції, Німеччини, Росії та України.
- За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких – визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо.
Поділитися новиною