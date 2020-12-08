Минув майже рік після проведення саміту "нормандської четвірки". Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович підбив підсумки року після саміту. На його думку, найбільшим досягненням стало повернення полонених і зменшення кількості загиблих на Донбасі.

Домовленості, досягнуті рік тому в Парижі лідерами "нормандської четвірки", виконані наполовину. Таку думку озвучив Олексій Арестович у коментарі УНН.

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Речник української делегації зауважив, що одним з досягнень є сам факт "реабілітації" нормандського формату після приходу в Україні нової влади.

План, в який ніхто не вірив, спрацювали. Паризькі домовленості спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам що вони спостерігають достатньо безпрецедентні речі,

– сказав Арестович.

Серед головних досягнень Арестович виділив:

обмін полоненими;

зменшення кількості вбитих на Донбасі.

Він нагадав, що за період тиші на Донбасі загинули у 10 разів менше бійців, ніж за той самий період минулого року, та у 5,5 раза зменшилась кількість обстрілів.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.

Також він назвав очільника Росії Володимира Путіна "головним постачальником хаосу на міжнародній арені". Але, за словами Арестовича, Путін він відомий тим, що в останній момент "рятує" ситуацію.

Цей сигнал, який він дав під час розмови з Меркель, згідно із заявою ТАСС – це і є підстава для того, що ми можемо казати, що рік з часу паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманим оптимізмом. А далі, подивимось, що буде практично,

– додав речник української делегації.

Зауважимо, що Путін під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підтвердив намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі.

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