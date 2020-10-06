Черговий саміт Україна – ЄС відбувся в Брюсселі 6 жовтня. Поїхав на нього до бельгійської столиці й президент України Володимир Зеленський. Після тривалих переговорів Україна і ЄС підписали 6 угод щодо економічної підтримки нашої держави.

Головне про саміт Україна – ЄС

На цьому саміті Україну представив президент Володимир Зеленський. Натомість із боку ЄС на саміт приїхали президент Європейської Ради Шарль Мішель і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський і Шарль Мішель на саміті Україна – ЄС: дивіться відео

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Україна – ЄС: дивіться відео

У межах саміту відбулося підписання трьох угод з Європейською комісією і трьох угод з Європейським інвестиційним банком, спрямованих на фінансування різних проєктів.

Зокрема Європейський Союз спрямує гроші в українські регіони для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Також ЄС надасть гроші на розвиток енергетики, розвиток інфраструктури й допомогу постраждалим від війни.

Підписані угоди між Україною і ЄС:

програма ЄС "Міцні регіони" – на 30 мільйонів євро,

проєкт "Механізм розвитку громадянського суспільства України" – 20 мільйонів євро,

проєкт "Кліматичний пакет для стабільної економіки (CASE) в Україні" – 10 мільйонів євро,

проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні" – 300 мільйонів євро,

проєкт "Логістична мережа (Модернізація і цифровизация "Укрпошти")" – 30 мільйонів євро.

У ході саміту президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз є і буде залишатися найбільшим і найбільш надійним партнером України. Він запевнив, що ЄС зацікавлений у поглибленні відносин з Україною.

Основні питання саміту Україна – ЄС

Соціально-економічні наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.

Шляхи реалізації Угоди про асоціацію, зокрема поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі та стан реформ в Україні.

Конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні та зовнішньополітичні питання.

Посилення координації зусиль України та ЄС для деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Які угоди планували підписати на саміті

За результатами саміту представники мали підписати низку фінансових угод між Україною та ЄС. Зокрема, вони стосуються підтримки Донбасу, громадянського суспільства та пом'якшення наслідків кліматичних змін.

Також було заплановано, що лідери підпишуть угоди з Європейським інвестиційним банком. Ці договори передбачають фінансування на вдосконалення громадських будівель та цифровізацію Укрпошти.