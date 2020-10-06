У Брюсселі відбувся саміт Україна – ЄС: відео
Черговий саміт Україна – ЄС відбувся в Брюсселі 6 жовтня. Поїхав на нього до бельгійської столиці й президент України Володимир Зеленський. Після тривалих переговорів Україна і ЄС підписали 6 угод щодо економічної підтримки нашої держави.
Головне про саміт Україна – ЄС
На цьому саміті Україну представив президент Володимир Зеленський. Натомість із боку ЄС на саміт приїхали президент Європейської Ради Шарль Мішель і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Зеленський виступає на саміті Україна – ЄС: основні тези
Володимир Зеленський і Шарль Мішель на саміті Україна – ЄС: дивіться відео
Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Україна – ЄС: дивіться відео
У межах саміту відбулося підписання трьох угод з Європейською комісією і трьох угод з Європейським інвестиційним банком, спрямованих на фінансування різних проєктів.
Зокрема Європейський Союз спрямує гроші в українські регіони для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Також ЄС надасть гроші на розвиток енергетики, розвиток інфраструктури й допомогу постраждалим від війни.
Підписані угоди між Україною і ЄС:
- програма ЄС "Міцні регіони" – на 30 мільйонів євро,
- проєкт "Механізм розвитку громадянського суспільства України" – 20 мільйонів євро,
- проєкт "Кліматичний пакет для стабільної економіки (CASE) в Україні" – 10 мільйонів євро,
- проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні" – 300 мільйонів євро,
- проєкт "Логістична мережа (Модернізація і цифровизация "Укрпошти")" – 30 мільйонів євро.
У ході саміту президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз є і буде залишатися найбільшим і найбільш надійним партнером України. Він запевнив, що ЄС зацікавлений у поглибленні відносин з Україною.
Основні питання саміту Україна – ЄС
- Соціально-економічні наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.
- Шляхи реалізації Угоди про асоціацію, зокрема поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі та стан реформ в Україні.
- Конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні та зовнішньополітичні питання.
- Посилення координації зусиль України та ЄС для деокупації Криму та захисту прав кримчан.
Які угоди планували підписати на саміті
- За результатами саміту представники мали підписати низку фінансових угод між Україною та ЄС. Зокрема, вони стосуються підтримки Донбасу, громадянського суспільства та пом'якшення наслідків кліматичних змін.
- Також було заплановано, що лідери підпишуть угоди з Європейським інвестиційним банком. Ці договори передбачають фінансування на вдосконалення громадських будівель та цифровізацію Укрпошти.