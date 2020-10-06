Саміт Україна – ЄС відбувся 6 жовтня у Брюсселі, українську делегацію очолював Володимир Зеленський. Сторони домовились про співпрацю у боротьбі з коронавірусом, дії для припинення вогню на Донбасі та подальші реформи.

За підсумками саміту лідери Європейського Союзу та України опублікували спільну заяву. Її оприлюднили на сайті Європейської Ради.

Важливо У Брюсселі відбувся саміт Україна – ЄС: відео

Від Євросоюзу на саміт приїхали президент Європейської Ради Шарль Мішель і високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боротьба з коронавірусом

Україна та ЄС співпрацюватимуть у боротьбі з СOVID-19. Зокрема, сторони зосередились на тому, щоб зробити доступною та недорогою майбутню вакцину проти коронавірусу.

Для цього Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро. Ця сума стане додатком до 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги, яку виділили раніше.

Важливо! У межах саміту Україна підписала три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком. Домовленості спрямовані на фінансування низки проєктів.

Дії для встановлення миру на Донбасі

Євросоюз підтримує процеси у нормандському форматі, а також зусилля ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

В ЄС наголосили, що важливо, аби всі сторони виконували мінські угоди.

Закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність за припинення вогню на Донбасі, використавши свій значний вплив на бойовиків, яких вона підтримує.

за припинення вогню на Донбасі, використавши свій значний вплив на бойовиків, яких вона підтримує. Євросоюз також вкотре засудив дії РФ щодо надання російського громадянства українцям, які живуть в окупованому Донбасі.

Під час саміту представники ЄС також наголосили, що необхідно забезпечити водопостачання, електрику та газ через лінію розмежування, полегшити пересування людей і товарів.

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Розслідування авіакатастрофи MH-17

ЄС закликав Росію співпрацювати у питаннях авіакатастрофи пасажирського літака MH-17. Літак збили над Донбасом у 2014 році. Тоді загинули 298 людей.

Підтримка макрофінансової стабільності України

Євросоюз звернув увагу на підтримку макроекономічної стабільності України, сильного і незалежного НБУ та виконання зобов'язань перед МВФ. Також в ЄС зауважили, що потрібно реалізовувати всю структурну політику, яку узгодили в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС.

Протидія інформаційним загрозам

ЄС підтримуватиме Україну щодо протидії гібридним загрозам і боротьбі з дезінформацією. Зокрема, з боку Росії.

Ми підкреслили важливу роль громадянського суспільства, молоді та незалежних ЗМІ в усіх сферах суспільного і політичного життя, в тому числі в контексті кампанії дезінформації проти ЄС і України, в тому числі з боку Росії. ЄС і Україна домовилися почати кібердіалог,

– мовиться у повідомленні.

Також Євросоюз пообіцяв сприяти зміцненню незалежних ЗМІ в Україні та медіаграмотності українців.

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Прискорення реформ в Україні

Євросоюз зауважив, що Україна досягла прогресу щодо реформ. Водночас у ЄС заявили про необхідність прискорення цих зусиль. Зокрема, в судовій системі, включаючи реформу Вищої ради правосуддя і незалежний набір чесних суддів.

Ми вітали початок земельної реформи, прийняття закону про банківську санацію та прогрес, досягнутий стосовно децентралізації. Ми вітали початок роботи Вищого антикорупційного суду,

– наголосили в ЄС.

Представники Євросоюзу наголосили, що необхідно пришвидшити процес боротьби з корупцією, який передбачає підтримку сильних і незалежних антикорупційних інституцій.