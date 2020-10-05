В Брюсселі за участі президента Зеленського 6 жовтня 2020 року пройде 22-й саміт Україна – ЄС. Депутати із групи "Друзів європейської України" в Європарламенті звернулись до керівництва ЄС. Вони просять дати Україні "позитивний сигнал".

Відповідний лист із розпорядження є у "Європейської правди". Він адресований главам Єврокомісії та Європейської Ради, главі дипломатії Євросоюзу та єврокомісару з питань сусідства і розширення ЄС.

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Його підписали 11 євродепутатів, серед них:

голова групи Європейського парламенту "Друзі європейської України" литовець Петрас Ауштревічюс,

польська політикиня Анна Фотига,

Радослав Сікорський та інші.

За повідомленням, євродепутати у листі хвалять Україну за прихильність здійснення реформ, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, навіть попри пандемію, економічну кризу та війну.

Оскільки наше партнерство з Україною має двосторонній характер, ми закликаємо вас передати позитивний сигнал уряду України й українському народу в спільній заяві майбутнього саміту Україна – ЄС,

– йдеться у листі.

Про що ще мовиться у листі?

За словами журналістів, депутати пропонують:

підкреслити у спільній заяві важливість поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС;

вивчити можливості галузевої інтеграції;

залучити Україну в європейські зусилля з боротьби зі зміною клімату через Європейську зелену угоду;

посилити співпрацю у сфері безпеки та оборони.

Вони також вбачають важливість у створенні більшої кількості майданчиків для посиленого політичного діалогу з Україною. І хочуть посилити академічну та освітню співпрацю між ЄС та Україною.

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